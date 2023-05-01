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ثالث حادثة من نوعها.. شاب يقتل والده بطريقة وحشية في اليمن

منذ 8 دقائق
جريمة- تعبيرية

جريمة- تعبيرية

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أقدم شاب على قتل والده بطريقة وحشية في مدينة إب، وسط اليمن، في حادثة هي الثالثة من نوعها التي تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي خلال أسبوع.

وذكرت مواقع إخبارية محلية، أنه تم العثور، الاثنين، على جثمان مواطن من أسرة “الحداد” مقتولاً بطريقة مروعة بجوار مدرسة أروى بحي الوازعية وسط مدينة إب.

وأفادت، أن الضحية عُثر عليه مقتولاً، وقد تهشم رأسه بشكل كامل، نتيجة تعرضه للضرب بمطرقة، اتضح لاحقاً أن أحد أبنائه هو من يقف خلف الجريمة المروعة التي هزت المجتمع.

وتأتي هذه الجريمة التي لم تعرف أسبابها حتى الآن ، بعد يومين من جريمة قتل عنصر حوثي لأمه في مديرية العدين، غربي إب، بآلة حادة “فأس” على رأسها حتى فارقت الحياة.

والثلاثاء الماضي، أقدم مسلح على قتل أربعة من أفراد أسرته في مديرية حزم العدين ضمن جرائم العنف الأسري التي تفشت بشكل كبير في المحافظة.

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