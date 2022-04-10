ثاني ألقابه في هذا الموسم.. شارل لوكلير بطلا لسباق جائزة أستراليا الكبرى

توج شارل لوكلير سائق فيراري القادم من موناكو بطلا لسباق جائزة أستراليا الكبرى الحلقة الثالثة من بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات على حلبة ألبرت بارك في ملبورن اليوم الأحد بعد انطلاقه من المركز الأول بينما لم يكمل الهولندي ماكس فرستابن حامل لقب البطولة السباق بسبب عطل فني في سيارته رد بول.

وبهذا يحرز لوكلير ثاني لقب له في الموسم الحالي بينما يفشل فرستابن في اكمال ثاني سباق خلال هذا الموسم بعد انسحابه من جائزة البحرين الكبرى في بداية الموسم.

واحتل المكسيكي المخضرم سيرجيو بيريز سائق رد بول المركز الثاني تلاه البريطاني جورج راسل سائق مرسيدس ليضمن الصعود لمنصة التتويج للمرة الأولى مع فريقه الحالي حامل لقب الصانعين وللمرة الثانية خلال مسيرته إجمالا في نتيجة مشجعة للفريق الألماني الذي لا يقدم الأداء المتوقع هذا الموسم.

وقال لوكلير الذي قدم أداء لافتا وقد بدت عليه مظاهر السعادة عبر دائرة اتصالات فريقه بعد أن أنهى السباق المكون من 58 لفة متقدما بفارق زاد عن 20 ثانية على ملاحقه المباشر بيريز “ما هذا السباق وما هذه السرعة.

“السيارة كانت رائعة اليوم أحسنتم صنعا يا رفاق”.

وبعد الفوز اليوم أصبح لوكلير (24 عاما) يتصدر الترتيب العام لقائمة السائقين متقدما بفارق 34 نقطة على راسل صاحب المركز الثاني في القائمة.

وكان فرستابن يحتل المركز الثاني بعد لوكلير قبل أن تتعطل سيارته وتتوقف ويضطر للانسحاب من السباق في اللفة 39 بينما كان الدخان يتصاعد من السيارة.

وقال فرستابن قبل التوقف عند المنحنى الثاني “هناك رائحة غريبة”.

وأضاف “نحن لم نكمل السباق حتى ومن ثم فإن الوضع غير مقبول ونحن شعر بخيبة أمل”.

وكان فرستابن أضطر للانسحاب من سباق جائزة البحرين الكبرى في بداية الموسم قبل أخر ثلاث لفات من النهاية بينما كان يقترب من الحصول على المركز الثاني أيضا.

واحتل بطل العالم سبع مرات البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس المركز الرابع بعد انطلاقه من المركز الخامس بينما نجح زميله راسل في تجاوزه بسبب دخول سيارة الأمان.

ودخلت سيارة الأمان للمرة الأولى بعد دقائق قليلة من بداية السباق بعد خروج سيارة الإسباني كارلوس ساينز سائق فيراري الذي انطلق من المركز التاسع عن مضمار السباق ثم ارتدادها للحلبة ثانية وتوقفها في النهاية على الحصى عند المنعطف العاشر.

وقبل ذلك تجنب ساينز الاصطدام بسيارات أخرى في المنعطف الأول بعد تراجعه للمركز 13 في بداية غير موفقة.

وخرج سائق أستون مارتن الألماني المخضرم سيباستيان فيتل من السباق مبكرا أيضا بعد اصطدام سيارته بأحد الجدران وتعرضها لتلفيات كبيرة ما يمثل بداية غير موفقة لبطل العالم سابقا أربع مرات الذي غاب عن أول سباقين في الموسم في البحرين والسعودية بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وبسبب حادث فيتل نزلت سيارة الأمان ثانية واستغل راسل ذلك بدخول حارة الصيانة قبل العودة في المركز الثالث قبل بيريز وهاميلتون.

وفقد لوكلير تقدمه بسبب دخول سيارة الأمان وكاد فرستابن أن يقتنص الصدارة منه لولا انطلاق سائق فيراري ثانية نحو المركز الأول ويحافظ على تقدمه حتى النهاية.

وقاتل راسل بقوة للحفاظ على تقدمه على بيريز لكن الأخير نجح في تجاوزه في اللفة 37 إلا أن راسل بعد ذلك نجح في الحفاظ على تقدمه على هاميلتون ليضمن الصعود لمنصة التتويج.

واحتل سائقا مكلارين البريطاني لاندو نوريس والأسترالي دانييل ريتشياردو المركزين الخامس والسادس على الترتيب في تحسن واضح لأداء فريقهما بعد بداية ضعيفة في الموسم الحالي.

وبدأ التايلاندي أليكس ألبون سائق وليامز السباق من المركز 19 واحتل المركز العاشر ليمنح فريقه أول نقطة.

وقال منظمو السباق إن إجمالي الحضور الجماهيري خلال أيام السباق في ألبرت بارك في ملبورن بلغ نحو 420 ألف شخص ليصبح بذلك أكبر حضور جماهيري في حدث رياضي خلال نهاية أسبوع في أستراليا.