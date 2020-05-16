ثروات هائلة.. تعرف على أغنى 10 نساء في بريطانيا

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نشرت صحيفة “صنداي تايمز” البريطانية القائمة السنوية بأسماء أثرياء العالم، والتي تضم أيضا أغنى النساء في المملكة المتحدة. وفيما يلي العشرة الأوائل ممن تصدرن القائمة من النساء:

1- كيرستن راوزينغ – 12.1 مليار جنيه استرليني

تعتبر كريستين راوزينغ أغنى امرأة في بريطانيا، إذ تمتلك ثلث شركة تتراباك لتغليف الأطعمة السائلة في العالم. وكريستين حفيدة الملياردير السويدي روبن روازينغ، مؤسس تتراباك.

ولا يعرف على وجه التحديد المكان الذي تعيش فيه راوزينغ بالضبط، لكنها توصف بأنها دائمة التواجد في مزرعتها في نيوماركت في سوفولك شمالي بريطانيا.

2. شارلين دي كارفالهو هاينكن – 10.3 مليار جنيه استرليني

تمتلك ابنة فريدي هاينكن، عملاق شركات التخمير، البالغة من العمر 65 عامًا، ربع الشركة التي سميت باسم جدها الأكبر.

وتعيش شارلين في لندن وزوجها ميشيل دي كارفالهو، الذي يعمل في قطاع التمويل إلى جانب أطفالها الخمسة.

3. ماريت راوزينغ – 9.6 مليار جنيه استرليني

ماريت هي أحد أعضاء عائلة راوزينغ وهي زوجة الراحل هانز هاوسنغ أحد أبناء مؤسس شركة تتراباك.

غادر زوجها السويد متوجها إلى المملكة المتحدة في أوائل الثمانينات، وباع حصته إلى شقيقه جاد في التسعينيات، فيما أصبحت الآن أكبر شركة لتغليف المواد الغذائية في العالم.

وفي الوقت الذي توفي فيه زوجها، كانت تعيش ماريت في واد هيرست، إيست ساسكس.

4- كيرستي بيرتاريلي – 9.2 مليار جنيه استرليني

كيرستي هي ملكة جمال المملكة المتحدة السابقة وزوجة إرنستو بيرتاريلي، رجل الأعمال السويسري المولود في إيطاليا والذي كان يملك حتى عام 2007 عملاق شركات التكنولوجيا الحيوية سيرونو.

تعيش كيرستي هي وزوجها في سويسرا، لكنها نشأت في ستون، ستافوردشاير. وما زالت تحافظ على مهنتها التي تحب وهي الموسيقى، خاصة بعد أن شاركت في كتابة كلمات إحدى الأغاني التي تصدرت البومها في عام 2000 وهي بلاك كوفي فور أل سينتس (قهوة سوداء لكل القديسين.

5. دينيس كوتس – 7.2 مليار جنيه استرليني

دينيس هي مؤسس ورئيس تنفيذي مسترك لشركة Bet365. في عام 2018 تلقت راتبا سنويا وأرباحا بلغت 323 مليون جنيه إسترليني، مما يجعلها الرئيس التنفيذي الأعلى أجراً في بريطانيا.

دينيس هي الابنة الكبرى لبيتر كوتس، رئيس نادي ستوك سيتي، وتعيش بالقرب من ساندباتش، في مقاطعة شيشاير.

6. سلمى حايك – 6.6 مليار جنيه استرليني

حققت ممثلة هوليوود المولودة في المكسيك ثروة كبيرة من خلال التمثيل في أفلام مثل ديسبارادو، وفروم داسك تل داون، وبوس إن بوتس.

إلا أن زواجها من رجل الأعمال الفرنسي الملياردير فرانسوا هنري بينولت، رئيس شركة السلع الفاخرة كيرينغ، هو الذي دفعها إلى صدارة العشرة الأوائل في قائمة الأغنياء. ووفقا لصحيفة ديلي ميل، يقضي الزوجان جانبا كبيرا من العام في العاصمة البريطانية لندن.

7. بارونة هوارد دي والدن – 4.3 مليار جنيه استرليني

هيزيل تشيرنين، والتي تحمل لقب البارونة العاشرة لهوارد دي والدن، ورثت عقارات ضخمة وسط لندن من والدها.

8. ليوني شرودر – 4 مليار جنيه استرليني

ورثت ابنة الراحل برونو شرودر ثروته عندما توفي العام الماضي. تمتلك العائلة 48٪ من شرودرز، وهي شركة لإدارة الأصول متعددة الجنسيات ومقرها لندن. وتعيش ليوني في مزرعتها في اسكتلندا.

9. كاري بيرودو – 3.4 مليار جنيه استرليني

سيدة الأعمال الفرنسية التي ولدت في سنغافورة، وتمتلك مجموعة شركات النفط بيرينكو، التي أسسها زوجها الراحل هابرت بيرودو. وتعيش كاري بيرودو في العاصمة البريطانية لندن.

10. هارييت هيمان – 3 مليار جنيه استرليني

هارييت هي زوجة رجل الأعمال البريطاني مايكل موريتز، الشريك في شركة سيكويا كابيتال، التي استثمرت بشكل كبير في شركات الإنترنت، بما في ذلك غوغل.