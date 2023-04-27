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ثروة ضخمة بانتظار جورجينا في حال انفصالها عن رونالدو

منذ ساعة واحدة
جورجينا وكريستيانو رونالدو

جورجينا وكريستيانو رونالدو

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كشفت تقارير صحافيّة أنّ عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز ستحظى بثروة طائلة في حال قرّرت الانفصال عن النجم البرتغالي الشهير كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي.

ويأتي ذلك بعد تقارير عن حدوث توتر كبير في العلاقة بين النجم البرتغالي البالغ 38 عاما وصديقته عارضة الأزياء الإسبانية، ما دفع متابعين للتساؤل عما سيحدث في حال قرر النجم المخضرم الانفصال عن جورجينا.

ونقلت صحيفة “ماركا” الإسبانية عن عالم نفس برتغالي يدعى كوينتون أريس في مقابلة مع البرنامج البرتغالي “نوإيتشي داستريليس” (ليلة النجوم) تحليله سلوك الثنائي أخيرًا، والنتائج التي توصل إليها أنّ “رونالدو وجورجينا قد ينفصلان.. سلوك رونالدو الأخير يظهر أنّ حياته الشخصية ليست في لحظة سعادة”.

وحسب موقع “سبورت سكيدا” فإنّ تسوية ضخمة تنتظر جورجينا إذا قرر رونالدو الانفصال عنها، إذ ستحصل على ما يقارب 35% من ثروة النجم البرتغالي الإجمالية، والتي تقدر بـ350 مليون يورو.

وعلى الرغم من عدم وجود رابط زواج معلن بين الثنائي، إلا أنّ طول العلاقة بين الطرفين والممتدة منذ عام 2016، إلى جانب وجود طفلين لجورجينا من أطفال رونالدو الخمسة، سيجعلها مؤهلة للحصول على هذا التعويض المالي الضخم.

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