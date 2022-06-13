ثعابين تثير الذعر في المنازل الشوارع والطائرات.. بالفيديو

مواقف كثيرة حول العالم، أثارت الذعر والهلع في نفوس الناس، وكان بطل كل موقف منها ثعبان الكوبرا، الذي يعد من أخطر أنواع الثعابين فى العالم.

وفي واقعة قد تكون مرعبة بالفعل، عندما ظهرت الثعابين البورمية الكبيرة صفراء اللون تزحف على جسده دون أن تؤذيه، ومن الغريب أن الرجل لم يكن خائفاً منها.

وأثار مقطع الفيديو الذهول بين رواد مواقع التواصل الاجتماعى، عندما تم نشره على “إنستغرام” بواسطة Snakebytestv.

ووثقت لحظة أخرى من واقعة غريبة من نوعها، عندما ظهر رجل أمريكي في حالة من الذعر بعدما فوجئ بثعبان ضخم طوله 7 أقدام متكوماً على أريكة الصالون داخل منزله فيشولا فيستا بولاية كاليفورنيا، مما أثار رعبه.

دعا صاحب المنزل إحدى شركات صيد الثعابين للتخلص من الثعبان الضخم، وذلك حسب ما ذكرته موقع قناة “KGTV”.

بعد تلقي المكالمة، قام “أليكس تريجو” صاحب إحدي الشركات لصيد الثعابين بزيارة منزل الرجل لاصطياد الثعبان، ويقول الصياد بأنه تفاجأ عندما أدرك أن الثعبان الذي احتل أريكة الرجل لم يكن من الأنواع الأصلية في كاليفورنيا، فقد كان غريبا.

وفي نفس السياق ، قامت رحلة طيران داخلية في ماليزيا بهبوط اضطراري عندما اكتشف ركاب الطائرة ثعبانًا طليقًا.

وأكدت شركة AirAsia أنه تم تحويل رحلة من كوالالمبور إلى تاواو إلى كوتشينج عندما تم تنبيه الطيار إلى وجود ثعبان في مقصورة الركاب، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة”يو بي اي” الأمريكية.

وقال ليونج تيان لينج ، كبير مسؤولي السلامة في AirAsia ، في بيان أرسل إلى Malay Mail: “هذا حادث نادر جدًا يمكن أن يحدث على أي طائرة من وقت لآخر”.