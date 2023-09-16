السبت 1 ربيع الأول 1445 ﻫ - 16 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ثعبان يؤجل انطلاق مباراة كرة قدم في أستراليا

منذ ساعة واحدة
ثعبان- تعبيرية

ثعبان- تعبيرية

A A A
طباعة المقال

تسبب ثعبان في تأخير بدء مباراة بين فريقي جريتر وسترن سيدني جاينتس وريتشموند تايجرز في منافسات الدوري الأسترالي لكرة القدم للسيدات اليوم السبت.

وشوهد الثعبان الأسود ذو البطن الحمراء، وهو من الأنواع السامة الموجودة في أنحاء شرق أستراليا، يزحف على أرض المعلب باستاد بلاكتاون الرياضي الدولي بغرب سيدني.

وتم تأجيل ضربة البداية نحو 30 دقيقة بينما كان المسؤولون ينتظرون وصول مروض ثعابين.

وأظهر تسجيل مصور منشور على موقع التواصل الاجتماعي إكس، المعروف سابقا باسم تويتر، مروض الثعابين هادئا بعدما رفع الزاحف الصغير من الملعب بكل ثقة وسهولة.

وقالت بريانا هارفي قائدة فريق جاينتس لكرة القدم النسائية لمحطة فوكس في أثناء التأخير “يوجد ثعبان أسود صغير ذو بطن حمراء على الأرض في هذه اللحظة، في أحد الجيوب البعيدة”.

وأضافت “درجة الحرارة هنا 34 درجة، ونحن محاطون بالأدغال، لذلك أعتقد أن الأمر ليس مفاجئا”.

    المزيد من منوعات

    الممثل هيو جاكمان وزوجته ديبورا-لي فيرنس جاكمان
    ولفيرين وديبورا لي ينفصلان بعد زواج دام 27 سنة
    كوكاكولا
    الذكاء الاصطناعي وكوكاكولا.. نكهة جديدة قادمة من المستقبل
    روبوتات
    فيديو.. روبوتات تقتحم مباراة بأمريكا وتثير خوف الجماهير

    الأكثر قراءة

    شعار السفارة الأمريكية في دمشق
    السفارة الأمريكية في دمشق تغير اسمها!
    حزب الله
    "قطبة مخفية" وراء مطار "حزب الله".. أنفاق وهنغارات وسماع تفجيرات؟!
    الرئيس الشيشاني رمضان قديروف
    قديروف يعاني.. رجل بوتين المقرب في وضع صحي "حرج"!