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ثغرة تمهد لإنقاذ برشلونة من تهمة رشوة الحكام

منذ 14 دقيقة
شعار نادي برشلونة

شعار نادي برشلونة (Getty)

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حصل نادي برشلونة على دفعة جزئية في قضية اتهامه بالفساد من قبل المدعي العام في المدينة الكتالونية.

وأدان مكتب المدعي العام في إسبانيا، نادي برشلونة في قضية الفساد ودفع الأموال لخوسيه ماريا نيجريرا نائب رئيس لجنة الحكام السابق.

ويستعد ريال مدريد لعقد اجتماع عاجل، عقب اتهام برشلونة بالفساد وإساءة الأمانة وتزوير سجلات تجارية، في قضية الدفعات المالية المشبوهة.

ووفقا لصحيفة “ماركا” الإسبانية فإنه عقب تحليل الشكوى الرسمية التي قدمها المدعي العام ضد برشلونة من قبل خبراء قانونيين، تبين أن البارسا في موقف جيد بشأن اتهامات الفساد ودفع أموال للحصول على أفضلية من قبل الحكام في المباريات، إذ لم يتم تقديم أي دليل عن ذلك.

وأشار الخبراء القانونيين إلى أن اتهامات المدعي العام لم تقدم دليلا أو إشارة بأن برشلونة اشترى ولاء الحكام، والأمر مجرد تكهنات فقط، لذا لا يمكن إدانة النادي الكتالوني في هذه النقطة دون أدلة وثائقية.

وعلى عكس ذلك، توجد أدلة على اتهام برشلونة بالإدارة غير العادلة والتورط في صنع مستندات تجارية مزورة. في البداية، لأن البارسا قدم دفعات مالية باهظة لسلسلة من الخدمات غير الواضحة.

وكانت شركة نيجريرا أصدرت فواتير لنادي برشلونة دون تحديد طبيعة الخدمات الاستشارية المقدمة.

وتقول الشكوى إنه عندما طلب من البارسا تسليم الوثائق الخاصة بالخدمات المقدمة، كان الرد: “لم يتم العثور على الوثائق المطلوبة”.

وبخصوص جريمة تزوير مستندات تجارية، توضح شكوى المدعي العام بأن الدليل يتعلق بوجود فواتير وأنه تم تحصيلها، لكن دون إثبات الغرض منها.

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