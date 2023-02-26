ثلاثية نظيفة.. بايرن يحافظ على صدارة الدوري الألماني بعد فوزه على أونيون

أحرز بايرن ميونيخ ثلاثة أهداف في شوط أول رائع ليفوز 3-صفر على أونيون برلين ويعزز مكانته كمرشح للاحتفاظ بلقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم إذ كبد ضيفه أول خسارة في البطولة في 2023 (الأحد 26-2-2023).

وتعافى بايرن من خسارته أمام بروسيا مونشنجلادباخ الأسبوع الماضي، وقدم أداء رائعا في الشوط الأول ليرفع رصيده إلى 46 نقطة متفوقا بفارق الأهداف على بروسيا دورتموند وبثلاث نقاط على أونيون ثالث الترتيب.

وكان هناك المزيد من الأنباء الجيدة للفريق القادم من جنوب ألمانيا بمشاركة المهاجم ساديو ماني في الشوط الثاني بعد غياب أكثر من ثلاثة أشهر لإصابته في نوفمبر تشرين الثاني.

ووجه بايرن، الذي يستضيف باريس سان جيرمان في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا في الثامن من مارس آذار، الضربة تلو الضربة لأونيون ولم يترك له فرصة التعافي.

واستحوذ حامل اللقب على الكرة بنسبة 70 بالمئة، وفشل توماس مولر، الذي خاض مباراته 650 بقميص بايرن بجميع المسابقات، في افتتاح التسجيل بعد تمريرة من إريك مكسيم تشوبو-موتنج في الدقيقة الخامسة.

ومنح تشوبو-موتنج التقدم لبايرن بضربة رأس من فوق الحارس فريدريك رونوف بعد تمريرة كينجسلي كومان العرضية في الدقيقة 31.

وجعل كومان النتيجة 2-صفر بعد مراوغة حارس أونيون قبل أن يكمل جمال موسيالا الثلاثية بتمريرة من مولر في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول ويحتفل بعيد ميلاده 20 بهدفه 11 في الدوري هذا الموسم.

ولم يتغير الحال بعد الاستراحة مع استمرار تراجع أونيون، الذي كان فاز في خمس من آخر ست مباريات في الدوري في 2023 ليحافظ على آماله في اللقب.

ويدين أونيون بالفضل لحارسه رونوف الذي أنقذه من خسارة بنتيجة ثقيلة.