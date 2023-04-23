ثنائية لياو تقود ميلان على ليتشي

سجل رافائيل لياو هدفين ليقود ميلان للفوز 2-صفر على ضيفه ليتشي المتعثر لتزيد إثارة المنافسة على المربع الذهبي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأحد.

ومنح لياو التقدم لميلان بضربة رأس بعد ركلة ركنية ارتدت من حارس ليتشي فلاديميرو فالكوني في الدقيقة 40.

وعلى الرغم من الاستحواذ على الكرة لم يستطع ميلان تعزيز تقدمه إلى أن ضاعف المهاجم البرتغالي النتيجة قبل 15 دقيقة من النهاية.

وانطلق اللاعب البالغ عمره 23 عاما إلى الأمام وسدد كرة منخفضة من مدى قريب اصطدمت بالقائم الأيمن ودخلت الشباك.

وارتقى ميلان إلى المركز الخامس برصيد 56 نقطة متساويا مع روما، ويتأخر بثلاث نقاط عن يوفنتوس ثالث الترتيب الذي خاض مباراة أقل.

ويحتل ليتشي المركز 16 وله 28 نقطة ويبتعد بنقطتين عن منطقة الهبوط.