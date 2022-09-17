ثنائية ليفاندوفسكي تعزز فوز برشلونة على إلتشي

واصل روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة شراهته أمام المرمى بتسجيله ثنائية بينما هز ممفيس ديباي الشباك أيضا ليقودا الفريق القطالوني للفوز 3-صفر على ضيفه إلتشي المتعثر في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم (السبت 17-9-2022).

وتصدر برشلونة ترتيب المسابقة برصيد 16 نقطة من ست مباريات رغم أن ريال مدريد، الذي يملك 15 نقطة، يمكنه استعادة القمة في حال فوزه خارج أرضه على أتليتيكو مدريد غدا الأحد.

وأجرى تشابي هرنانديز مدرب برشلونة تعديلات على تشكيلته التي استقبلت متذيل ترتبي الدوري، حيث أجرى خمسة تغييرات على الفريق الذي خسر 2-صفر على ملعب بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.

وأصبحت مهمة فريقه أسهل عندما طُرد قلب دفاع إلتشي جونزالو فيردو في الدقيقة 14 لجذبه قميص ليفاندوفسكي حيث كان المهاجم البولندي على وشك الوصول إلى منطقة الجزاء.

ومنذ هذه اللحظة بدا الفوز الخامس على التوالي لبرشلونة في الدوري حتميا وقد ثبت ذلك.

وقال تشابي “لدينا تشكيلة كبيرة، الجميع يتدرب جيدا ويستعد للعب عندما يحتاجهم الفريق، وهذا أمر مهم.

“هذا عام غير تقليدي مع جدول زمني مضغوط، لذلك نحن بحاجة لكافة لاعبينا ونحتاج للتأكد من أن الكل يشارك وجاهز للمهمة. نملك الكثير من اللاعبين للاختيار بينهم والفرق التي تفوز بالألقاب لا تعتمد على 11 لاعبا فقط”.

وافتتح ليفاندوفسكي الأهداف في الدقيقة 34 عندما حول تمريرة عرضية من أليخاندرو بالدي نحو الشباك ليسجل للمباراة الخامسة على التوالي في الدوري.

وأحرز ممفيس هدفا رائعا ليضاعف النتيجة في الدقيقة 41 عندما تسلم الكرة وظهره للمرمى ومدافع خلفه تماما لكنه استدار سريعا وأطلق تسديدة قوية في سقف المرمى.

وبعدها بلحظات أعتقد برشلونة أنه سجل الهدف الثالث عندما هز بيدري الشباك بعد تمريرة من ليفاندوفسكي لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

ومع ذلك لم يتسبب القرار في تهدئة غضب فرانسيسكو مدرب ألتشي الذي طُرده للاعتراض.

وسجل ليفاندوفسكي هدفه الثاني في وقت مبكر من الشوط الثاني بعدما دخل المنطقة وسدد في المرمى، حيث كافح ممفيس بقوة لاستعادة الكرة.

وكان ذلك الهدف الثامن للمهاجم البولندي في الدوري هذا الموسم و11 في كافة المسابقات. وكان قريبا من تسجيل هدفه الثالث في المباراة عندما أطلق تسديدة مرت أعلى العارضة بقليل.