ثنائية ليفاندوفسكي تهدي برشلونة فوزا سهلا على فياريال

تعافى برشلونة بشكل رائع من خسارته أمام ريال مدريد في مباراة قمة بفوزه 3-صفر على ضيفه فياريال في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بفضل ثنائية من روبرت ليفاندوفسكي (الخميس 20-10-2022).

وظل برشلونة في المركز الثاني برصيد 25 نقطة متأخرا بثلاث نقاط عن ريال مدريد المتصدر ويتقدم بثلاث نقاط أيضا عن ريال سوسيداد صاحب المركز الثالث الذي فاز باخر خمس مباريات بالدوري واخر ثماني في كافة المسابقات.

وقال المدرب تشابي هرنانديز إنه يعتزم تغيير الأمور وأوفى بوعده، حيث أجرى خمسة تغييرات على التشكيلة التي خسرت 3-1 أمام ريال مدريد يوم الأحد الماضي.

وكانت الهزيمة من ريال مدريد ضربة موجعة اخرى لتشابي وفريقه الذي بات على أعتاب الخروج من دوري أبطال أوروبا بعد تعادله 3-3 مع إنتر ميلان في كامب نو الأسبوع الماضي.

وقال تشابي في مؤتمر صحفي “التغييرات لا تهدف توجيه اللوم إلى أحد. يوم الأحد (أمام أتليتيك بيلباو) سأجري المزيد من التغييرات. أريد أن يكون جميع اللاعبين جاهزين بنسبة مئة بالمئة عندما تسنح الفرصة لمشاركتهم.

“نحن بحاجة للقوة والإرادة. نحتاج للرد بسرعة بعد نتيجتين سيئتين وأعتقد أننا قدمنا مباراة رائعة الليلة”.

وتألق الشاب أنسو فاتي مع برشلونة اليوم وصنع ثلاث فرص رائعة في وقت مبكر قبل أن يفتتح ليفاندوفسكي التسجيل في الدقيقة 31.

وهيمن المهاجم البولندي على الكرة ببراعة داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة عرضية منخفضة من جوردي ألبا ليخدع اثنين من المدافعين بلمسة سحرية قبل أن يسدد بقوة في الشباك.

وسجل برشلونة ثلاثة أهداف في غضون سبع دقائق، حيث ضاعف ليفاندوفسكي النتيجة بعد أربع دقائق بتسديدة رائعة ومتقنة من عند حافة منطقة الجزاء لينهي هجمة مرتدة بعدما اقتنص بيدري الكرة من منافس بالقرب من دائرة المنتصف.

وسجل ليفاندوفسكي 11 هدفا في عشر مباريات بالدوري مع برشلونة هذا الموسم ويتصدر قائمة هدافي المسابقة متقدما بفارق أربعة أهداف عن أقرب منافسيه.

وسجل فاتي (19 عاما) الهدف الثالث لبرشلونة بعدها بثلاث دقائق، حيث وضع الكرة في الشباك الخالية من حارسها من مدى قريب بعد تمريرة عرضية منخفضة من فيران توريس.

وبعد ضمان النقاط الثلاث، تراجع أداء برشلونة بعد الاستراحة لكنه حافظ بشكل مريح على فوزه.

وقال أنسو فاتي لمحطة موفيستار بلس “أهم شيء هو الفوز. الفريق يأتي دائما في المقدمة. بالطبع أريد الفوز. أنا جاهز وأشعر أنني بحالة جيدة وجاهز لمساعدة الفريق إذا احتاجني المدرب”.