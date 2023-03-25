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ثنائية نظيفة.. ألمانيا تستهل استعداداتها لبطولة أوروبا 2024 بفوز على بيرو

منذ 6 دقائق
من مباراة ألمانيا والبيرو

من مباراة ألمانيا والبيرو (رويترز)

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أحرز المهاجم نيكلاس فولكروج هدفين ليقود ألمانيا للفوز 2-صفر على بيرو في مباراة ودية لكرة القدم في مستهل استعداداتها لبطولة أوروبا التي تستضيفها في العام المقبل.

وفي أول مباراة منذ الخروج من دور المجموعات بكأس العالم العام الماضي، اعتمدت ألمانيا على مهاجمين بوجود فولكروج وتيمو فيرنر، ولعبت بفعالية خاصة في الشوط الأول.

لكنها عانت في بعض الأوقات، وفقدت الكرة عدة مرات، وواجهت صعوبة في التعامل مع الضغط العالي لبيرو.

وقال هانز فليك مدرب ألمانيا “يمكنكم رؤية أن الفريق يتحلى بديناميكية، خاصة في الهجوم، الكثير من الأمور كانت جيدة اليوم، ربما لم تكن بنسبة 100 في المئة”.

وأضاف “أحيانا لم تكن اللمسة الأخيرة دقيقة يما يكفي، في بعض الأحيان افتقدنا الكرة ويجب أن نتحلى بالحذر أكثر من ذلك.

“لكننا حافظنا على نظافة شباكنا وهذا مهم جدا وعملنا على ذلك”.

وافتتح فولكروج البالغ عمره 30 عاما التسجيل بعد تمريرة بالصدر من كاي هافرتس في الدقيقة 12. وكان فولكروج سجل آخر هدف لألمانيا في كأس العالم.

وأنقذ بيدرو جاليسي حارس بيرو تسديدة فلوريان فيرتس ثم متابعة الكرة من فيرنر.

وأضاف فولكروج مهاجم فيردر بريمن، الذي شارك لأول مرة مع ألمانيا قبل أيام من كأس العالم، هدفه الخامس في خمس مباريات بعد تمريرة عرضية من ماريوس فولف المنضم حديثا للمنتخب في الدقيقة 33.

وقال فولكروج “كان يجب أن نحقق انطلاقة جيدة للعام مع إثارة إعجاب الجماهير، اعتقد أننا فعلنا ذلك في الشوط الأول ثم أصبحت الأمور صعبة في الشوط الثاني”.

وسدد البديل سيرج جنابري في العارضة عند مرور ساعة من اللعب، وأهدر هافرتس ركلة جزاء عندما سدد في القائم في الدقيقة 68.

وتلعب ألمانيا ضد بلجيكا في كولن يوم الثلاثاء المقبل.

    المصدر :
  • رويترز

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