ثنائية هالاند تمنح مانشستر سيتي الفوز على ساوثمبتون

شدد مانشستر سيتي ضغطه على أرسنال المتصدر بفوزه على مضيفه ساوثمبتون 4-1، في المرحلة الثلاثين من بطولة إنكلترا في كرة القدم.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 67 نقطة متخلفاً بفارق 5 نقاط عن أرسنال (كلاهما لعب العدد ذاته من المباريات) الذي يحل ضيفاً على ليفربول الأحد.

على ملعب “سانت ماريز” على الساحل الجنوبي، خاض مانشستر سيتي تجربة ناجحة أخيرة قبل مواجهة بايرن ميونيخ الألماني في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الثلثاء المقبل، بعودته فائزاً من أرض ساوثمبتون.

على الرغم من سيطرته بنسبة كبيرة على مجريات اللعب انتظر سيتي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول ليفتتح له هدافه النروجي العملاق إرلينغ هالاند التسجيل إثر تمريرة من صانع الألعاب البلجيكي كيفن دي بروين.

وتابع سيتي أفضليته وأضاف له جاك غريليش الهدف الثاني عندما كسر مصيدة التسلل ليعزز تقدم فريقه (58).

وسرعان ما أضاف هالاند الهدف الثاني الشخصي والثالث لفريقه بضربة مقصية رائعة (68).

ورفع هالاند المنتقل مطلع الموسم الحالي من بوروسيا دورتموند الألماني رصيده هذا الموسم إلى 44 هدفاً في 38 مباراة في مختلف المسابقات، بينها 30 هدفاً في الدوري الممتاز عزز بها صدارته لترتيب الهدافين.

وبات هالاند أسرع لاعب يصل إلى حاجز الثلاثين هدفاً في الدوري وذلك في 27 مباراة فقط.

ورد ساوثمبتون بهدف شرفي عبر سيكو مارا (72).

وخرج هالاند وحلّ بدلا منه الأرجنتيني خوليان ألفاريز فسجل الأخير الهدف الرابع من ركلة جزاء إثر عرقلة دي بروين داخل المنطقة (75).