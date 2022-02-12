ثورة في عالم الرفاهية الجوية.. مقاعد جلدية فاخرة لركاب شركة الطيران Finnair

كشفت شركات طيران فلندية، في مقاعد جديدة تنوي إضافتها على درجة رجال الأعمال، مما قد يحدث نقلة نوعية وجديدة في عالم الرفاهية الجويّة.

وتم الكشف عن مقاعد Airlounge الجديدة لشركة الطيران Finnair ، وهي واسعة جدًا وأكثر خصوصية، تتميّز بمساند ظهر يصل ارتفاعها إلى 132 سنتيمتر، تستدير لجهة ممر الطائرة.

ورغم ذلك، فإن هذه المقاعد لا تنحني. وتُظهر لقطات الفيديو الترويجية للمقاعد الجديدة، التي طورتها شركة Collins Aerospace، لوحة تحكم بسيطة في مسند الذراع، إلى جانب خيارات الإضاءة، وعلامة عدم الإزعاج، لكن لا وجود لخيار انحناء المقعد بينها.

وتم ترتيب المقاعد وفق شكل 1-2-1، ما يعني أن الجميع يستطيع الوصول إلى الممر مباشرة.

ويوجد فاصل بلاستيكي صلب بين المقاعد الوسطى يمكن خفضه لمن يسافرون معًا.

وأفاد بيان صحفي أنّ شركة الطيران استوحت التصميم من مقاعد الجلوس التقليدية في غرفة المعيشة.

وأضاف: “المقعد مصمم لتعزيز راحتك والمساحة الخاصة بك، وحرية التنقل أثناء رحلة طويلة المدى”.

وقال ديفيد كوندو من فريق تجربة العملاء في Finnair، إن الهدف كان خلق “المزيد من البيئة السكنية”.

وسيكون لهذه التجربة طابعًا فنلنديًا نموذجيًا، حيث أنّ الأغطية والوسائد صمّمتها خصيصًا شركة Marimekko، بينما ستقدم شركة Littala الأواني الفخارية.

وسيتم تجهيز أساطيل Finnair بهذه المقاعد الجديدة داخل الطائرات من طرازي A330 وA350، مع وجود 28 مقعدًا لكل مقصورة في الأولى، وقرابة 43 مقعدًا في الثانية.