جائزة ذا بيست.. رد فعل بنزيما تجاه ألابا بعد أزمة التصويت

أثار تصويت ديفيد ألابا لصالح ليونيل ميسي بدلاً من كريم بنزيما في جائزة ذا بيست غضب عشاق نادي ريال مدريد.

كشف شبكة “ESPN” عن رد الفرنسي كريم بنزيما تجاه ما حدث من زميله في ريال مدريد، ديفيد ألابا، قائد منتخب النمسا، بعدما قام بالتصويت للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في جائزة “ذا بيست” على حساب زميله بنزيما.

وأوضحت “ESPN”، أن “ألابا تحدث بالفعل مع بنزيما عن التصويت، وأراد من هذا الأمر أن يشرح له سر تصويته لتجنب حدوث أي مشكلة داخلية بالفريق”.

وأكدت المنصة الرياضية الشهيرة، أن “بنزيما لم يكن لديه مشكلة على الإطلاق تجاه ما حدث من ألابا”.

ميسي تفوق على كيليان مبابي وبنزيما وحصد جائزة أفضل لاعب في العالم المقدمة من الاتحاد الدولي “فيفا”، مساء الإثنين.

ووقع اختيار ألابا على ميسي في المركز الأول، ثم بنزيما في المركز الثاني، ثم مبابي في المركز الثالث.

ونال اختيار ألابا استهجانًا بين مشجعي ريال مدريد، إذ كانوا يفضلون أن يقع اختيار النمساوي على زميله في الميرنغي.

ويحصل اللاعب في الاختيار الأول على 5 نقاط، واللاعب في الاختيار الثاني على 3 نقاط، واللاعب في الاختيار الثالث على نقطة وحيدة.

ولكن ألابا خرج في تصريحات عبر حسابه على “تويتر” ليوضح الأمر بشكل مفصل، قائلا: “بخصوص تصويت جائزة ذا بيست، منتخب النمسا يصوّت على تلك الجائزة بصفته فريق، وليس أنا فقط. الجميع في المنتخب يصوّت وهكذا نقرر اختياراتنا في النهاية”.

وأضاف: “الجميع، وخصوصًا بنزيما، يعرف كيف أعشقه وأعشق أداءه، لطالما قلت إنه بالنسبة لي أفضل مهاجم في العالم وهذا هو الوضع الآن دون شك”.

وغاب لاعبو ريال مدريد عن الحفل، إذ لم يحضر بنزيما أو تيبو كورتوا أو المدير الفني كارلو أنشيلوتي عن الحفل بداعي ضغط المباريات، بينما أشارت صحيفة “ماركا” الإسبانية إلى أن السبب الأساس هو عدم حصد أي من لاعبي النادي الملكي لأي جائزة بجانب عدم اختيار فينيسيوس جونيور ضمن المرشحين لدخول التشكيلة المثالية لعام 2022.

ويشعر ريال مدريد ببعض الغضب لأنه النادي المتوج بالألقاب في العام الماضي وعلى رأسها دوري أبطال أوروبا ثم كأس العالم للأندية الشهر الحالي في المغرب؛ إذ غاب عن الجوائز وسط هيمنة أرجنتينية واضحة.