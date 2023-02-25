جابرييل مارتينيلي يقود أرسنال لفوز ثمين على ليستر سيتي

أحرز البرازيلي جابرييل مارتينيلي هدفا بعد الاستراحة، ليقود أرسنال للفوز بصعوبة 1-صفر على ليستر سيتي وتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفارق خمس نقاط (السبت 25-2-2023).

واعتقد لياندرو تروسار لاعب أرسنال المنضم الشهر الماضي أنه سجل الهدف الأول بعد تسديدة رائعة داخل الشباك قبل الاستراحة، لكن الحكم ألغى الهدف بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد بسبب خطأ من المدافع بن وايت ضد داني وارد حارس ليستر.

لكن في أول دقيقة من الشوط الثاني، ركض مارتينيلي بسرعة وتلقى تمريرة من تروسار وسدد كرة أرضية داخل الشباك.

ودافع أرسنال عن الفوز ليعزز تصدره بفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني الذي يواجه بورنموث اليوم أيضا. ويحتل ليستر المركز 14 بفارق ثلاث نقاط عن منطقة الهبوط.