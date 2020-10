جاب المحيطات منذ 240 مليون سنة… الكشف عن زاحف بحري مخيف

كشف علماء عن زاحف بحري ذي أنياب جاب المحيطات قبل 240 مليون سنة، استخدم ذيلا قصيرا ومسطحا لتحقيق التوازن حيث كان يتربص بالقرب من قاع المياه الضحلة. وتمتع الزاحف بسمع ممتاز لمساعدته على تجنب وحوش البحر العملاقة، التي تبحث عن وجبة خفيفة لذيذة.

وعاش المخلوق الغريب مثل الفقمة اليوم، يصطاد الطعام في الماء ويأتي إلى الشاطئ “ليستجم”على الصخور. وينتمي إلى مجموعة من الحيوانات الترياسية تسمى nothosaurs، والتي لها أعناق طويلة.

