غارسيا تتجاوز عقبة سينياكوفا في بطولة أديليد للتنس

حققت الفرنسية كارولين غارسيا أعلى اللاعبات تصنيفا في بطولة أديليد الدولية للتنس، فوزا صعبا بنتيجة 6-3 و3-6 و7-5 على كاترينا سينياكوفا في دور الثمانية للبطولة اليوم الأربعاء.

وكانت بداية غارسيا واعدة تحت الأضواء الكاشفة وبدت مرتاحة في بداية المباراة قبل أن تعود سينياكوفا لأجواء المنافسة في المجموعة الثانية.

وبقيت المجموعة الثالثة على نفس المستوى حتى تمكنت غارسيا من الفوز بعد ما يزيد بقليل عن الساعتين بعد مواجهة قوية للغاية أمام منافستها التشيكية.

وكانت تلك هي المباراة الأولى لغارسيا، التي جنبتها القرعة اللعب في الجولة الأولى، وانتهت المباراة بالقرب من منتصف الليل.

وقالت غارسيا في المقابلة التي أجرتها في الملعب “كان علي أن أنتظر وقتا طويلا لبدء اللقاء، لذا كان الأمر صعبا للغاية وقد لعبت (سينياكوفا) بطريقة مذهلة ما سبب لي الكثير من المشكلات”.

وحين سُئلت عن كيف حولت مسار الأمور لصالحها في النهاية، قالت غارسيا “استطعت أن ألعب بشكل أكثر قوة وصلابة في آخر شوطين … مثلما كنت في المجموعة الأولى.

“كانت طريقتي هجومية بعض الشيء في بعض الضربات وحاولت أن أكون قريبة من الخط الخلفي للملعب”.

وستلعب غارسيا في المباراة المقبلة مع بليندا بنتشيتش التي فازت بنتيجة 6-3 و6-3 على آنا كالينسكايا لتتأهل لدور الثمانية.

وتفوقت اللاعبة السويسرية المصنفة 13 عالميا على منافستها الروسية عبر الهيمنة من الخط الخلفي وتقدمت 6-3 و2-صفر خلال استعدادها لبطولة أستراليا المفتوحة.

لكن كالينسكايا انتفضت بكسر الإرسال مرتين وكان يمكنها تكرار ذلك لمرة ثالثة عند التقدم 4-3 إن لم تطلب بنتشيتش مراجعة تقنية خط الملعب ثم قاتلت بعد التأخر 40-صفر.

وبعد كسر جديد للإرسال عقب خطأ مزدوج حسمت بنتشيتش الفوز.

وقالت بنتشيتش “كنت أعتقد بالفعل أنها ستكون مواجهة قوية، فقدت تركيزي قليلا في المجموعة الثانية لكنني تمكنت من استجماع قواي وحسمت اللقاء بعد مجموعتين، أحاول التحلي بالثبات حقا.

“أحاول حقا أن أحافظ على الاستمرارية. أشعر بأنني أقدم مستواي المعهود ولكن في بعض الأحيان أشعر أنني خارج الخدمة”.

كما تأهلت بترا كفيتوفا بطلة فرنسا المفتوحة السابقة إلى دور الثمانية بعد انسحاب الصينية تشينغ قين وين بعد خسارتها في الشوط الفاصل.

وواصلت الأمريكية دانييل كولينز، وصيفة البطلة آشلي بارتي في ملبورن بارك بأولى البطولات الأربع الكبرى العام الماضي، مسيرتها الجيدة خلال الاستعداد لمنافسات أستراليا المفتوحة بالفوز 6-3 و7-6 على جيل تايخمان.

وحصلت باولا بادوسا المصنفة التاسعة على مقعد لها في دور الثمانية بعد الفوز 6-1 و7-5 على كايا كانيبي، بعد أن سددت 22 ضربة حاسمة وارتكبت ثمانية أخطاء سهلة فقط خلال المباراة.

وتأهلت داريا كاساتكينا المصنفة الخامسة بعد فوزها على باربورا كريتشيكوفا بطلة فرنسا المفتوحة سابقا 6-2 و7-5 بعدما أطلقت ستة إرسالات ساحقة واقتنصت أربع نقاط لكسر الإرسال من أصل سبع لتحقق أول فوز لها في موسم 2023.

وفي بطولة هوبارت الدولية، فازت الأمريكية صوفيا كينين على ماريانا زانيفسكا 6-2 و6-3 وستواجه أنهيلينا كالينينا في دور الثمانية.