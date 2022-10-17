الأثنين 21 ربيع الأول 1444 ﻫ - 17 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

جاسبريني: أتلانتا لا يملك الموارد للفوز بالدوري الإيطالي

منذ 40 دقيقة
مدرب أتلانتا جيان بييرو جاسبريني

مدرب أتلانتا جيان بييرو جاسبريني

A A A
طباعة المقال

أعلن مدرب أتلانتا جيان بييرو جاسبريني اليوم الاثنين إنه لا يمكن لفريقه أن يقول إنه يتطلع لحصد لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم لأنه لا يملك الموارد الكافية للتنافس مع الأندية الكبيرة.

ويحتل أتلانتا المركز الثاني بفارق نقطتين عن نابولي المتصدر بعد عشر جولات، وعزز سجله الخالي من الهزيمة منذ بدء الموسم إلى عشر مباريات، وهو رقم قياسي للنادي، بفوزه 2-1 على ساسولو يوم السبت.

وقال جاسبريني لإذاعة (راديو راي) “تدفع كرة القدم العالمية إلى اتجاه آخر، وربما يكون ذلك نحو الفرق التي تملك شعبية أكبر. يبدو أن العنصر الأول للمنافسة لا يتعلق بكرة القدم بل بعدد المشجعين”.

وأضاف “نحن بمواردنا لا نستطيع القول إننا سنقاتل على لقب الدوري الإيطالي”.

وتولى جاسبريني المسؤولية في 2016 وقاد أتلانتا للتأهل لأول مرة إلى دوري أبطال أوروبا في 2019 ثم ظهر مرتين بعد ذلك في المسابقة القارية الأشهر.

واحتل أتلانتا المركز الثامن في الدوري الموسم الماضي وفشل في التأهل لبطولة أوروبية لأول مرة منذ تعيين جاسبريني في منصبه.

وأضاف “ربما سنأمل في حصد لقب كأس إيطاليا، وهو هدف صعب بالفعل، وإلا يمكنني القول إن الوصول إلى دوري الأبطال ثلاث مرات متتالية أشبه بتسليط الضوء”.

وسيلعب أتلانتا في دور الستة عشر لكأس إيطاليا أمام سبيتسيا المنتمي لدوري الدرجة الأولى أو بريشيا المنتمي للدرجة الثانية.

    المزيد من منوعات

    الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات
    الوكالة العالمية: الاتحاد الدولي لكمال الأجسام غير متوافق مع معايير مكافحة المنشطات
    مصطفى كامل
    مصطفى كامل عن أزمة شيرين: كل الدعم لأختي وإحنا تحت أمرها
    ياسر جلال
    رغم تأجيله لـ رمضان 2024.. ياسر جلال يبدأ تصوير "ألف ليلة وليلة"

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير
    رقم كبير.. محمد شقير يكشف عدد الذين تفوق قيمة ودائعهم الـ100 ألف دولار!
    ماغي بو غصن
    هل " الموركس دور" تحولت إلى جائزة ترضية؟
    شيرين عبد الوهاب
    شيرين عبد الوهاب تتعرض للضرب المبرح على يد شقيقها