جاسبريني: أتلانتا لا يملك الموارد للفوز بالدوري الإيطالي

أعلن مدرب أتلانتا جيان بييرو جاسبريني اليوم الاثنين إنه لا يمكن لفريقه أن يقول إنه يتطلع لحصد لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم لأنه لا يملك الموارد الكافية للتنافس مع الأندية الكبيرة.

ويحتل أتلانتا المركز الثاني بفارق نقطتين عن نابولي المتصدر بعد عشر جولات، وعزز سجله الخالي من الهزيمة منذ بدء الموسم إلى عشر مباريات، وهو رقم قياسي للنادي، بفوزه 2-1 على ساسولو يوم السبت.

وقال جاسبريني لإذاعة (راديو راي) “تدفع كرة القدم العالمية إلى اتجاه آخر، وربما يكون ذلك نحو الفرق التي تملك شعبية أكبر. يبدو أن العنصر الأول للمنافسة لا يتعلق بكرة القدم بل بعدد المشجعين”.

وأضاف “نحن بمواردنا لا نستطيع القول إننا سنقاتل على لقب الدوري الإيطالي”.

وتولى جاسبريني المسؤولية في 2016 وقاد أتلانتا للتأهل لأول مرة إلى دوري أبطال أوروبا في 2019 ثم ظهر مرتين بعد ذلك في المسابقة القارية الأشهر.

واحتل أتلانتا المركز الثامن في الدوري الموسم الماضي وفشل في التأهل لبطولة أوروبية لأول مرة منذ تعيين جاسبريني في منصبه.

وأضاف “ربما سنأمل في حصد لقب كأس إيطاليا، وهو هدف صعب بالفعل، وإلا يمكنني القول إن الوصول إلى دوري الأبطال ثلاث مرات متتالية أشبه بتسليط الضوء”.

وسيلعب أتلانتا في دور الستة عشر لكأس إيطاليا أمام سبيتسيا المنتمي لدوري الدرجة الأولى أو بريشيا المنتمي للدرجة الثانية.