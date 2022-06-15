جاستن بيبر يطمئن الجمهور على حالته.. هذا ما قاله!

توجه المغني العالمي جاستن بيبر إلى جمهوره لطمأنته على حالته الصحية بعدما أثار حالة قلق عند إعلانه عن إصابته بمتلازمة رامسي هانت، التي تسبب شللاً في الوجه.

وكتب بيبر عبر خاصية “ستوري” على تطبيق “إنستغرام”:

“تتحسن كل يوم حالتي، وخلال الصعاب التي أواجهها أجد راحتي بالقرب ممن خلقني ويعرف حالتي، لأنه يذكرني أنه الأكثر علماً بحالي، فهو يعلم الأجزاء الأكثر سوداوية بداخلي، تلك التي لا أريد أن يعلم بها أحد”.

وتابع: “لقد منحني أيضاً السلام خلال معاناتي، فإن هذا الإيمان يمنحني السلام خلال هذه العاصفة المروعة، أنا أعلم أن العاصفة ستمر”.

ويشار إلى أن المغني الكندي كشف منذ أيام عن إصابته بشلل في نصف الوجه بعد إلغاء حفلاته. وقال في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام”: “من الواضح أنكم ترون وجهي، لدي متلازمة يطلق عليها رامسي هانت، وهي عبارة عن فيروس يهاجم أعصاب الأذن والوجه، وتسببت في إصابتي بشلل في وجهي”.

وطلب بيبر من معجبيه التحلي بالصبر، شارحاً عن عروضه المقبلة أنه “جسدياً، من الواضح أنني غير قادر على القيام بها”.