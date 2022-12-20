جاستن بيبر ينتقد شركة "إتش اند إم".. اليكم السبب

انتقد مغني البوب الكندي جاستن بيبر ملابس أنتجتها شركة هينيز وموريتز “إتش اند إم” للأزياء تحمل صورته وكلمات من أغانيه، قائلا إن الشركة السويدية لم تحصل على موافقة منه.

وكتب بيبر في قصة على إنستغرام أمس الاثنين 19\12\2022 “منتجات إتش اند إم التي أنتجوها مستغلين “صورتي وكلمات أغنياتي” سخافة لم أوافق عليها”، داعيا متابعيه الذين يبلغ عددهم 270 مليونا إلى عدم شرائها.

وقالت “إتش اند إم” بشكل منفصل إنها سحبت المنتجات المتعلقة بالمغني من منافذ البيع ولم تعد تظهر في متاجرها عبر الإنترنت.

وقال متحدث باسم الشركة في تعليق مكتوب لرويترز “لقد اتبعنا جميع مراحل الموافقة، ولكن في الوقت الذي ما زلنا نتحقق فيه من ذلك من خلال جميع الأطراف المعنية، تمت إزالة العناصر من البيع”.

ويعرض المتجر الإلكتروني لثاني أكبر بائع تجزئة للأزياء في العالم قطعا من الملابس تحمل صورا لبيبر أو اقتباسات من كلمات تغنى بها مثل “آي ميس يو مور ذان لايف” من أغنية “جوست” مقابل أسعار تتراوح بين 79.99 و349 كرونة دنمركية