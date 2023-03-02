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جاستين بيبر يلغي جولته الفنية... ما السبب؟

منذ 31 دقيقة
المغني الكندي جاستين بيبر

المغني الكندي جاستين بيبر

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ألغى النجم الكندي الشهير جاستن بيبر الحفلات المتبقية من جولته العالمية “Justice”، بسبب معاناته من مشاكل صحية.

وفي هذا السياق، أعلنت الصفحة الرسمية للجولة على “تويتر”، أن الحفلات المتبقية أُلغيت ويمكن لمن اشترى تذاكر حفلة النجم البالغ من العمر 29 عامًا أن يسترد أمواله.

وكان من المقرر أن يقدم النجم عروضًا في الولايات المتحدة وأستراليا وأوروبا، وحفلة في مانشستر يوم السبت المقبل في 4 آذار 2023. وتلقى العديد من المعجبين رسائل عبر البريد الإلكتروني يوم الثلاثاء في 28 شباط من نقطة شراء التذاكر الخاصة بهم حول أماكن إلغاء العروض المتبقية.

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