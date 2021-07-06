جان ماري رياشي لـ”صوت بيروت انترناشونال”: أحضر أوبريت عن انفجار المرفأ مع الوزير رياشي

يعتبر الملحن والموزع الموسيقي جان ماري رياشي من ابرز الفنانين الذين قدموا اعمالا مختلفة في عالم الغناء اللبناني. وهو تعامل مع ابرز النجوم منهم ماجدة الرومي، نجوى كرم ، راغب علامة، رامي عياش وغيرهم. فماذا يخبىء في جعبته للفترة المقبلة هذا ما سيقوله لـ”صوت بيروت انترناشونال” “انا بصدد التحضير حاليا لاوبريت غنائي بالتعاون مع الوزير السابق ملحم رياشي الذي كتب الكلمات وتحمل عنوان “لحظة مرفأ” وهي تتناول قصة شباب الدفاع المدني الذين استشهدوا في انفجار 4 آب وفي القسم الثاني من الاوبريت تتحدث عن الناس الذين اصيبوا بالانفجار وهي مليئة بالصور عن هذا الحدث الاليم ويتابع: ” لا اعرف من سيغنيها في الوقت الراهن بانتظار ان انتهي من التلحين والتوزيع وسيعلن عنها في الذكرى السنوية لهذا الحدث الموجع.

اما عن تحضيراته لاغنيات جديدة خاصة بالنجوم فيقول “هناك مجموعة من الاغاني احضرها لعدد من النجوم منها لرامي عياش وراغب علامة ونداء شرارة. ومن ايام قليلة طرح المطرب يعقوب شاهين اغنية خليجية بعنوان “اذنك معك” كلمات ايهاب غيث والحان محمود انور ومن توزيعي وانا الذي عرضتها على يعقوب الذي اعجب بها ونفذتها.

اما بالنسبة لرامي عياش فيشير إلى انه لديه عمل فني ضخم كان ينبغي ان يطرح مطلع الصيف لكن تم تاجيله الى الخريف لكنني احضر له اغنية فرحة ايقاعية تناسب اجواء الصيف وستصدر قريبا. ويضيف قائلا “الفنان راغب علامة لديه اكثر من اغنية عندي في الاستديو من البومه لكن كل شيء مؤجل بسبب الظروف الراهنة التي نعيشها في لبنان واعتقد ان الافضلية الان للاعمال الدرامية وليس للاعمال الغنائية كما ان اجواء اغاني تيك توك مسيطرة على اذهان الجيل الجديد ويجب ان نقدم لهم شيئاً يشبههم انما باسلوب راق.

وعن قوله ان الناس غير مستعدة لسماع الاغنيات الجديدة كيف يفسر النجاح الكبير لاغنية وائل كفوري “كلنا مننجر” فيوضح ان كفوري وضعه خاص وهو غير متاح على مواقع التواصل الاجتماعي وهذا ما يميزه كما انه لم يصدر اغنية منذ سنتين لذا كان الجمهور متعطشا لجديده وكما ان تركيبة الاغنية مختلفة بالكلمات وهذه عوامل كلها ساهمت بنجاح “كلنا مننجر” . واعود ان اؤكد ان الوسط الغنائي بحاجة الى الاختلاف كي ينجح وللاسف ان الجيل الجديد ليس لديه “ايدول” غنائي في منطقة الشرق الاوسط مثل جاستن بيبر في الغرب وهذا الجيل لا يسمع الاغاني العربية للاسف وهذا امر خطير جدا لذا نحن نحتاج الى انتفاضة في الفن العربي ويجب ان يحصل تعاون بين النجوم القدامى والجدد لكي ننهض بالموسيقى العربية.