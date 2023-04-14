جايمي فوكس يتعرض لأزمة صحية خلال التصوير.. وبيان من ابنته

أصيب الممثل جايمي فوكس بعارض صحي مفاجئ أثناء وجوده في موقع التصوير، ونقل على أثره بشكل سريع إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وعلى أثر ذلك، أصدرت عائلته بياناً نشرته ابنته كورين فوكس على صفحتها الخاصة في “إنستغرام”، جاء فيه ما يلي: “من عائلة فوكس… نريد أن نخبركم بأن والدي جيمي فوكس تعرض لعارض صحي يوم أمس”.

وتابعت: “لحسن الحظ، ونظراً للتصرف السريع والاهتمام الكبير الذي تلقاه، أصبح في طريقه إلى الشفاء”.

وختمت البيان بالقول: “نحن نعلم كم هو محبوب، ونقدّر دعواتكم له بالشفاء. العائلة تطالب باحترام الخصوصية في هذا الوقت… الكثير من الحب لكم، عائلة فوكس”.

وبالتالي لم تفصح ابنته عن طبيعة العارض الصحي الذي تعرض له، كما أنها أغلقت خاصية التعليق على منشورها، وكذلك لم تتمكن وسائل الإعلام العالمية من معرفة ذلك أيضاً.