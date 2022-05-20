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بالصور.. جثة حوت ضخم على ساحل تل أبيب

20 - مايو - 2022
آخر تحديث: 20 - مايو - 2022 10:08 مساءً
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جرفت الأمواج جثة حوت ضخم من نوع حوت العنبر طوله عشرة أمتار اليوم الجمعة إلى ساحل تل أبيب مما أذهل بعض رواد الشاطئ ودفع البعض الآخر إلى الاقتراب الشديد من‭‭ ‬‬جثة الحيوان المعرض للانقراض.

وقالت ديلفيس، وهي منظمة إسرائيلية غير حكومية معنية بالحياة الحيوانية، في صفحتها على فيسبوك إن الحوت يبدو أنثى شابة، وإن من الصعب تحديد سبب الوفاة بسبب تحلل الجثة.

وكانت الأمواج قد جرفت جثة حوت آخر أصغر حجما من هذا النوع إلى أشدود في جنوب إسرائيل في يوليو تموز. وقالت ديلفيس إن تشريحا لتلك الجثة لم يتوصل إلى أدلة على الموت مرضا وإن من المحتمل أن يكون الحوت انفصل عن أمه ومات جوعا.

وجاء في تقرير أصدرته عام 2019 مجموعة سيتيشن المتخصصة، وهي شبكة خبراء دولية معنية بالحيوانات المعرضة للانقراض، أن عدد حيوانات حوت العنبر الباقية في البحر الأبيض المتوسط مئات قليلة. وأنحت باللائمة على عمليات الصيد.

 

    المصدر :
  • رويترز

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