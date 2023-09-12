"جثث على الأرض" ترعب بريطانيا

قبل أيام شهدت بريطانيا حادثة غير متوقعة. فقد داهمت الشرطة حصة “يوغا”، بعدما ظن بعض من رأوا الجلسة أن هناك “طقس قتل جماعي” في المكان.

في التفاصيل قادت معلمة اليوغا، ميلي لوز، في بلدة شابل سان ليوناردز شرق إنجلترا، حصة كان على المشاركين فيها التمدد على الأرض لفترة.

“جريمة مروعة” لم تحدث

غير أنه عندما رأى بعض المارة المشهد ظنوا أن ممارسي اليوغا ليسوا إلا جثثاً ملقاة على الأرض، فاتصلوا بالشرطة على الفور للإبلاغ عن “جريمة مروعة” لم تحدث أصلاً!

وكتبت لوز منشوراً على “فيسبوك”، قالت فيه إن الشرطة حضرت للمكان بعد استدعائها، حيث “اعتقد بعض المارة خطأ أن هناك طقس قتل جماعي”.

كما أوضحت لشبكة “سي إن إن” الإخبارية الأميركية: “لقد صدمت للغاية. لم أصدق أن ما حدث قد حدث”، مردفة: “كان ممارسو اليوغا يشاركون في جلسة استرخاء عميق رائع”.

“الجميع بخير”

ووصلت الشرطة بعد انتهاء حصة اليوغا ورحيل المشاركين بها، وتأكدت من عدم وقوع أي جرائم أو “طقوس قتل” في المنطقة.

فيما أكد ممثل الشرطة أن استدعاءها إلى المبنى جاء بسبب ما تبين أنه خطأ، موضحاً أنه “تم إجراء مكالمة بعد مخاوف. حضر الضباط ويسعدنا أن نبلغكم أن الجميع بخير وبصحة جيدة. تم إجراء مكالمة الاستدعاء بنوايا حسنة”.