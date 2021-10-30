جدل كبير بعد تبديل ميسي.. وبوكيتينو يكشف السبب

قام مدرب ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان، تبديل الأرجنتيني ليونيل ميسي بين شوطي قمة فريقه ضد ليل في الدوري الفرنسي، الأمر الذي تسبب في حالة جدل كبيرة.

وتم استبدال ميسي وإدخال مواطنه ماورو إيكاردي بدلاً منه بين شوطي مباراة ليل التي انتهت بفوز قاتل للعاصميين بنتيجة 2-1.

وتحدث بوكيتينو لقناة “أمازون برايم” الأمريكية، عقب المباراة، عن سبب تغيير ميسي قائلاً: “علينا أن ننتظر، لقد تحدثنا مع الطبيب والإجراء كان احترازياً، لم يكن قادراً على الاستمرار، لكنها ليست أزمة كبيرة”.

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وواصل: “ميسي سيكون جاهزاً للمباراة المقبلة للفريق ضد ريد بول لايبزيج (الألماني) في دوري أبطال أوروبا”.

ونجح باريس في تحقيق الفوز 2-1 في الشوط الثاني بعد تأخره أمام ليل بهدف دون رد في الشوط الأول، وذلك بفضل ثنائية وقع عليها ماركينيوس وأنخيل دي ماريا.

وعن السبب الفني لإدخال إيكاردي رد: “لا أعتقد أن هذا كان مشكلة في الشوط الأول.. ليل يعرف ميسي جيداً، ونحن لم نكن جيدين بالشكل الكافي، لكني لا أرى أن لاعبا واحدا أو تغييرا كان هو السبب في تغيير كل شيء”.

من جانبها، ذكرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية أن البرغوث عانى من إصابة عضلية خلال الشوط الأول للقاء.

ويستعد رفاق ميسي لمواجهة مهمة يوم الأربعاء ضد ريد بول لايبزيج في رابع جولات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يستبدل فيها ميسي مع باريس بسبب الإصابة، بعد مواجهة أولمبيك ليون في البطولة الفرنسية أيضاً.

ورغم خوضه 7 لقاءات في الدوري الفرنسي فإن ميسي لم يسجل أي هدف فيها، رغم تسجيله 3 أهداف في دوري أبطال أوروبا في 3 مباريات.