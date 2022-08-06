جديد صفعة الأوسكار الشهيرة.. ما علاقة ابنة ويل سميث؟

بعد أن عادت قصة صفعة الأوسكار لتصدر العناوين من جديد خاصة بعد اعتذار وتوضيح النجم العالمي ويل سميث منذ أيام بفيديو عبر إنستغرام، دخلت ابنة الأخير على الخط.

وتحدثت ابنة ويل سميث وجادا بينكيت سميث البالغة من العمر 21 عاما (وهي مغنية روك صاعدة) عن التداعيات الإعلامية للصفعة الشهيرة التي طالت كريس روك، التي اعتبرتها أنها لم تثر اهتمامها، كونها أيضًا مغنية روك صاعدة.

كما علّقت ويلو على وقفة البعض ضد والدها، قائلة “أرى عائلتي بأكملها على أنهم بشر، وأنا أحبهم وأتقبلهم كما هم وبإنسانيتهم”.

وتابعت “نحن بشر، ومن المتوقع منا أن نتصرف أحياناً بطريقة ليست إنسانية أو صحية وغير صادقة”، جاء ذلك في مقابلة مع “بيلبورد” مؤخراً.

يأتي هذا، بعد أيام قليلة من نشر والدها مقطع فيديو مدته 5 دقائق و44 ثانية، عاد فيه ويل سميث واعتذر مجدداً بشأن صفعته لـكريس روك خلال حفل الأوسكار في مارس الماضي، بعد أن سخر الأخير من زوجة ويل سميث جادا بينكيت سميث فيما يتعلق بتساقط شعرها، كونه لم يكن يعرف معاناتها من مرض الثعلبة الذي تواجهه.

ووجه ويل سميث حديثه لكريس روك قائلا: “أنا أعتذر لك، سلوكي كان غير مقبول، وأنا هنا في أي وقت تكون فيه مستعدا للتحدث”، كما وجه اعتذاره لوالدة كريس وعائلته.

وقال سميث إن زوجته الممثلة جايدا بينكيت سميث التي كانت تجلس إلى جانبه وبدا على وجهها التجهم حين أطلق روك دعابته بشأنها، لم تقل أي شيء لتحريضه على الهجوم.

يذكر أن ويل سميث صفع كريس روك أثناء حفل أوسكار 2022 بعد أن سخر الأخير من سقوط شعر زوجة الأول، وقارنها بفيلم G.I. Jane الذي يدور حول امرأة تتخلص من شعرها لتنضم للقوات البحرية الأميركية.

كما أن أكاديمية الأوسكار قررت منع مشاركة ويل سميث في أي حفلة أو حدث ستنظمه لفترة عشر سنوات، عقابا على الصفعة التي وجهها الممثل الأميركي إلى الفكاهي كريس روك.

وقبل قرار الأكاديمية، أعلن ويل سميث استقالته من أكاديمية العلوم والفنون المنظمة لحفل الأوسكار السنوي.

هذا وأثارت الحادثة بلبلة كبيرة في الأوساط الفنية ليس فقط على مستوى الولايات المتحدة بل حتى عالمياً.