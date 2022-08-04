جديد قضية شيرين وحسام حبيب.. هل رفضت النيابة منعه من السفر؟

رفضت جهات التحقيق المختصة طلب دفاع الفنانة المصرية، شيرين عبدالوهاب، ضد طليقها الفنان حسام حبيب، لمنعه من السفر، على خلفية اتهاماتها له بضربها وسرقتها وتهديدها.

ومن المقرر استكمال التحقيق في البلاغات والاتهامات المتبادلة بين شيرين عبدالوهاب، وطليقها حسام حبيب، على خلفية تبادل السب والقذف في ما بينهما.

وكان المستشار جميل سعيد، محامي الفنان حسام حبيب، تقدم ببلاغ إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد الفنانة شيرين عبدالوهاب، لاتهامها بالسب والقذف، كما تقدمت شيرين عبدالوهاب بعدة بلاغات ضد طليقها حسام حبيب، واستمعت جهات التحقيق، الخميس الماضي، إلى أقوالها، التي اتهمه فيها بالنصب عليها وسرقة أموالها.

وكانت شيرين عبدالوهاب تقدمت ببلاغين للنائب العام المستشار حمادة الصاوي ضد حسين حبيب، والد الفنان حسام حبيب، بعدما أساء لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن تصدر اسم شيرين عبدالوهاب قائمة محرك البحث “غوغل”، بعد كشفها تفاصيل جديدة عن علاقتها بطليقها الفنان حسام حبيب، إذ أوضحت أنه كان يعاملها معاملة سيئة، خلال فترة زواجهما.

وتابعت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، مع الإعلامية لميس الحديدي، أن خلافاتهما كانت تصل إلى السباب والسحل والضرب، وأنه كان السبب في حلقها شعرها، كما اتهمته بسرقة سيارتها، وكيف أن مشوارها الفني تأثر خلال فترة ارتباطها به، ووجهت له العديد من الاتهامات الأخرى، من ضمنها الاعتداء عليها بالضرب.