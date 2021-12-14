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جديد كارول سماحة.. أغنية "رح تفش خلق الجمهور"

14 - ديسمبر - 2021
كارول سماحة

كارول سماحة

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كشفت الفنانة اللبنانية كارول سماحة عن أنها تحاول دائماً اختيار الأغاني التي تتناول نقداً اجتماعياً وبمواضيع غير متناولة بشكل واسع، خصوصاً أنها تعتبر أنها كررت نفسها بأغاني الحب.

وكشفت كارول في حديث إذاعي عن أنها تحضر لأغنية جديدة من المقرر أن تطرح في العام 2022، و”رح تفش خلق الجمهور”، على حسب قولها، كما أعربت عن سعادتها العميقة بنجاح أغنيتها الأخيرة “يا شباب يا بنات”، وانتشارها بشكل واسع في الدول العربية لافتةً إلى أن كل نجاح جديد يحملها مسؤولية أكبر.

وكانت كارول قد نشرت فيديو لافتاً ظهرت فيه مع الفنان مروان خوري على مأدبة عشاء، وبدت تغنّي معه “الديو” الشهير بعنوان “يا رب” الذي جمعهما منذ 14 عاماً، محققاً شهرة واسعة ونجاحاً كبيراً.

وعلّقت عليه معبّرة عن سعادتها بهذه الأغنية التي ستظلّ ذكرى جميلة مع صديقها خوري، فكتبت: “بعد 14 سنة على إصدار هذا الدويتو الرائع “يا رب” مع الفنان الصديق مروان خوري.. ما رأيكم اليوم؟؟”.

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