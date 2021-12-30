جردة فنية لعام ٢٠٢١.. نجاحات وإخفاقات في لبنان

لم يكن عام ٢٠٢١ سهلا في لبنان فهو شهد أحداثا أمنية وإقتصادية وإجتماعية صعبة جدا هذا عدا عن إنتشار جائحة كورونا التي عطلت الإنتاجات الفنية وتحديدا الغنائية لمدة سنتين تقريبا بسبب الحجر الصحي الذي عم لبنان وكل العالم ما جعل المطربون يجلسون في بيوتهم ويبتعدون عن إحياء الحفلات والمهرجانات في كل كل أنحاء الأرض.

لكن في منتصف السنة ومع بداية فصل الصيف تشجع النجوم وبدأوا بإطلاق أعمالهم الغنائية فكان النجم وائل كفوري من أوائل الذين أصدروا أغنية ” كلنا مننجر” الخاصة بمسلسل ” داون تاون” والتي حققت نجاحا كبيرا حدا ومن بعدها بأسابيع أطلق أغنية ” البنت القوية” التي أعتبرت ” هيت” السنة دون منافس وكرست نجومية كفوري نجم العام ٢٠٢١. من ثم أصدر النجم عاصي الحلاني ألبوم ” كل الفصول” الذي تأجل صدوره لأكثر من عامين وقد تضمن عددا من الأغنيات المميزة لكن ديو ” حبيبي” الذي جمعه بابنه الوليد الحلاني تميز أكثر.

بعدها جاء دور النجمة نانسي عجرم التي طرحت ألبوم ” نانسي ١٠” الذي حقق ملايين المشاهدات على المنصات والمواقع الموسيقية وقد تصدرت عجرم الفنانات هذا العام حيث أصدرت أغنيتين أيضا في بداية العام واحدة لبيروت بعنوان ” بيروت الأنثى” وثانية بمناسبة عيد الأم ونالتا اعجاب الناس في كل الوطن العربي.

أيضا نوال الزغبي أطلقت “ميني” ألبوم تضمن أربع أغنيات حققت إنتشارا واسعا على تطبيق ” تيك توك”، أما شمس الغنية نجوى كرم فقد إكتفت بإصدار ثلاث أغنيات واحدة وطنية بعنوان ” بيروت” وأخرى رومانسية ” مغرومة٢” وثالثة حملت إسم ” ساحر قلوب”، أما فارس كرم فقد تعذر عليه إطلاق أي جديد فني لكنه رزق بطفلته الأولى ” مريم”، وختم عامه بإلغاء كل حفلاته بسبب إصابته بفيروس كورونا.

ميريام فارس أطلقت أغنية واحدة بالتعاون مع نتفلكس التي عرضت لها عملا وثائقيا يؤرشف يومياتها مع الحمل بطفلها الثاني والحجر الصحي في منزلها. راغب علامة بدوره أطلق عملين فقط لكنه غادر لبنان وأنشأ شركات لأولاده في دبي ومثله فعل المطرب ملحم زين الذي انتقل للعيش في مدينة أبو ظبي مع عائلته كما أنه لم يصدر أي جديد غنائي.

أما على الصعيد الدرامي فقد كان عاما ناشطا وقدمت شركات الإنتاج اللبنانية أهم الأعمال التي عرضت على المحطات التلفزيونية العربية والمنصات وقد حققت شركة ” صباح إخوان” أهم المسلسلات التي حققت نجاحا كبيرا جدا ومنها ” ٢٠٢٠” و” الهيبة٥” و ” صالون زهرة” وغيرها وقد توجت نادين نسيب نجيم نجمة عام ٢٠٢١ بعد تألقها بتقديم شخصيات مميزة. وشركة “إيغل فيلمز” كان لها حصة كبيرة من النجاحات في عالم الدراما ومنها مسلسل ” للموت”.

هذا وعادت سيرين عبد النور بمسلسل عرض على ” شاهد” حصريا بعنوان ” دور العمر” الذي تألقت به كما أبدع سعيد الماروق بإخراجه، وعلى صعيد الحفلات والمهرجانات فقد غاب معظمها بسبب الظروف الإقتصادية وأبرزها بيت الدين وأسواق بيروت. إذا كان عام ٢٠٢١ مليئا بالنجاحات والاخفاقات الفنية في لبنان.