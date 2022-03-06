جرعة زائدة من الكافيين تقتل شابا

كشفت تقارير إخبارية أن رجلا في المملكة المتحدة توفي جراء جرعة زائدة من الكافيين بعد شرب خليط يحتوي على مادة الكافيين تعادل عدة مئات من أكواب القهوة.

وكان الرجل البالغ من العمر 29 عاما، توم مانسفيلد، مدربا شخصيا طلب كيسا من مسحوق الكافيين 100 غرام (3.5 أوقية) لاستخدامه في المشروبات التكميلية، وفقا لموقع Yahoo News. ومع ذلك، عند قياس المسحوق على مقياس، ارتكب خطأ أدى إلى تناول جرعة مميتة من الكافيين.

وكانت الجرعة الموصى بها من مسحوق الكافيين بين 60 و300 ملليغرام (0.002 و0.01 أوقية)، لكن مقياس مانسفيلد المستخدم كان وزنه الأولي 2 غرام (0.07 أوقية)، وفقا لـ”بي بي سي”. وهذا يعني أن مانسفيلد انتهى به الأمر بتناول عدة غرامات من المسحوق، أي ما يعادل 200 كوب من القهوة.

وأفادت “بي بي سي” أنه بعد تناول المشروب مباشرة في 5 يناير 2021، أمسك مانسفيلد بصدره وقال إن قلبه ينبض بسرعة. ثم بدأ يزبد في فمه، واستدعت زوجته سيارة إسعاف. ونقل مانسفيلد إلى المستشفى بعد تعرضه لسكتة قلبية، وأعلنت وفاته في وقت لاحق من ذلك اليوم.

ووجد الطبيب الشرعي أن مانسفيلد لديه مستوى كافيين في دمه يبلغ 392 مغم لكل لتر. وأفادت “بي بي سي” أن مستوى الكافيين المعتاد بعد شرب فنجان من القهوة يتراوح من 2 إلى 4 ملغ لكل لتر.

ويمكن أن تكون مساحيق الكافيين خطرة لأنها أقوى بكثير من المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة. وفي عام 2015، حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية العديد من الشركات التي تبيع المسحوق من أن منتجاتها تشكل “خطرا كبيرا أو غير معقول للمرض أو الإصابة للمستهلكين”، حسبما ذكرت “لايف ساينس” سابقا.

وأشارت الوكالة إلى أنه قد يكون من الصعب على المستهلكين قياس جرعة آمنة من مسحوق الكافيين بدقة. وعلى سبيل المثال، لقياس 50 مغم من المسحوق باستخدام ربع ملعقة صغيرة قياس، يحتاج المستهلك لملء 6٪ فقط من الملعقة. وقالت الوكالة “الفرق بين الكمية الآمنة والجرعة السامة من الكافيين في هذه المنتجات ذات البودرة النقية صغير للغاية”.

وفي حالة مانسفيلد، لم تقم الشركة التي باعت منتج مسحوق الكافيين بتضمين المقياس وقت وفاة مانسفيلد؛ لكن العلامة التجارية الآن تتضمن مغرفة القياس، وفقا لموقع North Wales Live. وذكر أنه إذا كانت مغرفة القياس متاحة في ذلك الوقت، فمن المرجح أن مانسفيلد لا يزال على قيد الحياة، حسبما أفاد الموقع.