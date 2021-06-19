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جريمة بشعة.. أم مصرية خنقت أطفالها الثلاثة حتى الموت

منذ 6 ساعات
عنصر أمن مصري

عنصر أمن مصري

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شهدت قرية الدكة التابعة لمحافظة أسوان جنوب مصر، مساء الجمعة، جريمة بشعة حيث أقدمت أم على خنق أطفالها الثلاثة ما أدى إلى وفاتهم على الفور، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام محلية.

وأقدمت الأم مصرية على ارتكاب مجزرة بحق ثلاثة من أطفالها فيما نجح الرابع بالفرار من المنزل، ما أثار ضجة كبيرة في الأوساط المصرية.

كما بين شهود مطلعون على الحياة الخاصة للعائلة المنكوبة، أن الزوج والزوجة انفصلا عن بعضهما قبل مدة، وأن الأب كان متواجداً أثناء ارتكاب الجريمة الى القاهرة بسبب مرض والده، مشيرين إلى أن الأم بحسب ما هو معروف عنها، تعاني من مشكلات نفسية بسبب ظروف معينة تعيشها.

في ذات السياق، لفت الشهود إلى أنه على الرغم من الحالة النفسية السيئة للأم إلا أن الأطفال بقيوا في منزلها بعد انفصالها على الأب، مؤكدين وجود حالة من الصدمة في المنطقة بسبب بشاعة الجريمة.

كما بينت التحقيقات أن الضحايا الثلاث هم طفلان في سن الخامسة وطفل في سن الثانية، مشيرةً إلى أن فرق التحقيق وجدت الأطفال الثلاثة جثثاً هامدة لحظة وصولهم إلى موقع الحادثة.

إلى جانب ذلك، أوضح المحققون أن الأم اعترفت بفعلتها وأشارت إلى أنها أقدمت على خنقهم وهي جالسة بجوارهم، مؤكدة خلال عرضها على النيابة العامة أنها لم تكن تقصد قتلهم.

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