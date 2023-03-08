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جريمة بشعة تهز الشارع المصري.. قتل 7 من أفراد أسرته وأصاب الثامن

منذ 3 دقائق
جثة- تعبيرية

جثة- تعبيرية

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جريمة بشعة جديدة هزت مصر، حيث قتل رجل 7 من أفراد أسرته وأصاب الثامن بعد إطلاق النار عليهم إثر خلافات عائلية.

في التفاصيل، تلقت السلطات بلاغاً بمقتل 7 أشخاص من أسرة واحدة وإصابة ثامن، بعد أن فتح رجل النار عليهم بمحافظة الإسكندرية.

وأظهرت التحريات أن المتهم، وأثناء جلسة صلح بمنزل عائلة زوجته في منطقة أبو سليمان بحي شرق الإسكندرية، وإثر احتدام الخلافات بينهم، أطلق النار على أبنائه وزوجته ووالدها ووالدتها وشقيقها، ما أسفر عن مقتل 7 وإصابة الثامن.

كما تبين أن الزوجة، خلال الجلسة، رفضت العودة لزوجها، ما دفع الأخير لإطلاق النار على الجميع.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، فيما سارعت سيارات الإسعاف لنقل الضحايا والمصاب إلى المستشفى.

إلى ذلك تم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.

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