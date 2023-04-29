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جريمة مروعة.. قطعت جسد صغيرها وطهته وأكلته في مصر

منذ ساعة واحدة
جثة (تعبيرية)

جثة (تعبيرية)

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في جريمة لا تمت للانسانية وللامومة بقرابة، راح ضحيتها ابن الخمس سنوات ذبحاً على يد أمه بحيث قامت سيدة مصرية بقتل طفلها وبعدها قطعت جسد صغيرها وطهته وأكلته، فيما لا تزال الصدمة تخيم على محافظة الشرقية شمال مصر، هذا وكشفت النيابة العامة مفاجآت مروعة.

فقد أكدت أنها عثرت على كافة أشلاء وأجزاء جسد الصغير، وكذلك سلاحي الجريمة وآثار دماء في كافة أرجاء المسكن.

كما أشارت النيابة إلى أن الأم اعترفت بجريمتها، حيث كشفت دوافعها وكيفية تخطيطها وتنفيذها، كذلك أجرت محاكاة لكيفية ارتكابها بمسرح الواقعة.

إلى ذلك، أوضحت أنه لم يثبت اختلال القوى العقلية للمتهمة أو صحتها النفسية، بل أكدت أن التحقيقات أثبتت العكس تماماً، لافتة إلى أن شواهد وأدلة عديدة سواء خلال إجراءات المعاينة، أو استجواب المتهمة أو سؤال الشهود، أكدت رجاحة وسلامة قواها العقلية والنفسية.

وكانت قرية أبو شلبي التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، شهدت الواقعة الصادمة، حيث قتلت الأم طفلها البالغ من العمر 5 سنوات وسط انتشار الأنباء بأنها طهت جثته وأكلت أجزاء منها، حسب ما روى شهود عيان.

ليتبين لاحقا أن السيدة منفصلة عن زوجها منذ نحو ثلاث سنوات، وكانت تعيش وحدها برفقة ابنها في منزل خاص بها في القرية.

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