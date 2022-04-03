جزء منهم “منافق”.. إلهام شاهين تفتح النار على بعض الفنانين!

في تصريحات نارية، وصفت الفنانة المصرية إلهام شاهين، بعض زملائها من الفنانين بالنفاق بسبب تغير مواقفهم أمام الشاشة عما يدور في الغرف المغلقة.

وانتقدت شاهين بعض الممارسات المتعلقة بالتعبير عن الآراء على منصات التواصل الاجتماعي، قائلة: “مفيش حد يحاسب حد على دينه، وده الخراب المستعجل اللي جالنا من السوشيال ميديا، كل الناس نصبت نفسها نقاد على كل شيء، كلامنا وأفعالنا، أوصياء علينا، كل واحد يخليه في حاله”.

وأضافت شاهين، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج “العرافة”، على قناة “المحور” المصرية: “الله سبحانه وتعالى قال (من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) في نهاية المطاف الله وحده هو من يحاسب، لا أحد من حقه محاسبة أحد، آرائي تخصني، وعلاقتي بالله تخصني”.

وحول سر اشتباكها الدائم في الآراء الدينية مقارنة بالوسط الفني، قالت: “أنا أكتر واحدة صريحة ومش منافقة وأقول ما في قلب، ولا أفكر في الكلام، وفي جزء من الفنانين منافق، ساعات في قعداتنا الخاصة بيتقال كلام، وعلى الإعلام بيتقال كلام تاني مراعاة لمشاعر الناس، أنا عاوز الناس كلها”.

وأوضحت: “ميهمنيش إني أخسر ناس، مش عاوزة كل الناس تحبني، أنا اللي عاوزة اللي يحبني، يحبني زي ما أنا، بفكري وآرائها، واللي مش عاوز يحبني هو حر، مش منتظرة أنافق المجتمع عشان يحبني، انا بتكلم بصراحة وهي دي مصيبتي”.