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جمال سليمان: "عملت في الحدادة وأنا في عمر 10سنوات"

16 - مايو - 2022
جمال سليمان

جمال سليمان

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قبل بداية الشهرة غالباً ما كان معظم الفنانين لديهم مهن معينه، منهم من كان يعمل في مطعم او نجار او سائق تاكسي.

وخلال لقائه في برنامج “واحد من الناس” استعاد الفنان جمال سليمان، ذكريات فترة عمله وهو طفل صغير في الحدادة والنجارة.

وقال جمال سليمان: كان عمري وقتها 10 سنوات، وخلال فترة عملي وأنا صغير كانت بداية تعرفي على أغاني أم كلثوم، كنت أعمل في ورشة وأرى الأطفال يلعبون في الخارج وأنا أعمل، وكان صاحب الورشة يحب الاستماع إلى أم كلثوم، لم أكن أفهم ما تقوله وقتها في أغنياتها خاصة أننا في المنزل لم نكن نستمع لأغانيها، لكن بعد ذلك أحببتها.

وأضاف سليمان، عملت في أحد المطابع وكنت لمدة 3 سنوات أنام فيها وهذا ساعدني على قراءة الكثير من الكتب في كافة المجالات.

كشف جمال سليمان، خلال اللقاء عن الشخصية التي يتمنى تقديمها، وقال: أتمنى تقديم شخصية “ابن خلدون” هو شخصية عظيمة وتستحق أن نقدم مسلسلا عنها.

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