جمال سنان لـ”صوت بيروت انترناشونال”: توقعت نجاح “للموت” انما ليس بهذا الحجم

لا شك ان المنتج اللبناني جمال سنان صاحب شركة “ايغل فيلمز” هو واحد من ابرز المنتجين في لبنان, اذ يقدم من خلال شركته اهم الاعمال الدرامية التلفزيونية العربية. كما انه صاحب باع طويل في توزيع الافلام السينمائية الاميركية. اختار هذا العام ان يقدم مسلسلين خلال شهر رمضان المبارك الاول “للموت” والثاني العمل الخليجي “الناجية الوحيدة” . فماذا يقول جمال سنان لـ”صوت بيروت انترناشونال” عن “للموت” الذي يعتبر العمل العربي المشترك الوحيد له في رمضان الحالي؟

“جائحة كورونا كانت السبب الرئيسي في انتاجنا عملا واحدا اذ ان الاقفال التام الذي حصل في لبنان أخرنا , اذ لا يزال التصوير مستمرا حتى الان في مسلسل “للموت”، اما السبب الثاني هو ان السوق المحلي اللبناني لم يعد يحتمل كثافة الانتاج الدرامي بسبب الاوضاع الاقتصادية الصعبة والسيئة جدا، قال سنان، مضيفاً ” شركة “ايغل فيلمز” كانت مشغولة خلال الفترة الماضية بمتابعة تصوير مسلسلات اخرى ستعرض على المنصات الرقمية ومنها “قارئة الفنجان” و”البريئة” و”امنيزيا” . وغيرها. وقد باتت استراتجية شركتي هي الاهتمام بالانتاج لهذه المنصات لانها المستقبل في العالم كله. و”للموت” الذي يعرض حصريا على منصة “شاهد” ومحطة محلية هي MTV بعد ثلاثة اشهر سيبث على اهم شاشة عالمية. والحمد الله ان نجاح هذا العمل توقعناه انما ليس بهذا الحجم والنجوم المشاركين في “للموت” من ماغي بو غصن التي تقدم دور “سحر” باتقان شديد وتقلب الموازين في اللعبة الدرامية وثقتي بها كبيرة منذ اول يوم عرفتها فهي تتطور وموهوبة جدا بعيدا عن الدعم الانتاجي ويتابع “اما دانييلا رحمة فهي نجمة تقدم دورها بشكل مميز ونحن في “ايغل فيلمز” تبنينا موهبتها من اليوم الاول الذي تعاملنا فيه معها في مسلسل “تانغو” لانها متطورة في ادائها. كما احيي كل نجوم “للموت” من باسم مغنية لخالد القيش ومحمد الاحمد واحمد الزين ووسام صباغ وكارول عبود وسمارة نهرا وفادي ابو سمرا وكل فريق العمل وصولا للمخرج فيليب اسمر.

اما بالنسبة لاعماله الخليجية فيقول ” قدمنا هذا العام مسلسل “الناجية الوحيدة” بطولة الممثلة الكبيرة هدى حسين الذي يعرض على mbc واصداءه جيدة جدا. انما نحن بصدد تصوير عملا آخرا في البحرين لهدى حسين بعنوان “كف ودفوف” وهو ضخم جدا وسيعرض على ام بي سي ايضا بعد الانتهاء منه. كما نصور عملا للنجمة شجون الهاجري لمنصة رقمية. وفي مصر نصور عملا مميزا بعنوان “ورقة التوت” مؤلف من 45 حلقة من بطولة شريف سلامة ومجموعة كبيرة من النجوم المصريين الشباب من اخراج حسام علي. ويؤكد جمال سنان ان كل السنة بالنسبة اليه اصبحت موسما دراميا ولم يعد الانتاج محصورا في شهر رمضان فقط. اذ انني اصور تسعة اعمال ما بين لبنان والسعودية والبحرين ومصر والكويت ومنها “البريئة” الذي يخرجه رامي حنا وهو platform ايطالي املكه منذ سنتين كتبت السيناريو الخاص به الكاتبة مريم نعوم ويقوم ببطولته كارمن بصيبص وبديع ابو شقرا وتقلا شمعون ويورغو شلهوب وغيرهم.

اما لماذا غاب عن انتاج الافلام السينمائية اللبنانية فيوضح جمال سنان “لا شك ان جائحة كورونا اثرت سلبا على انتاجي السينمائي في لبنان فصالات السينما مقفلة لذا فضلنا التريث الى حين انجلاء الصورة انما لدي 6 اعمال سينمائية سأصورها في السعودية.

وختاما بخصوص استمراره في توزيع الافلام الاميركية اكد “اعلنا قبل اسبوع عن شراكة عالمية كبيرة فانتظروها في عيد الفطر