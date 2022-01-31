جمال سنان لـ "صوت بيروت إنترناشونال": فوز مسلسلي " كف دفوف" كان مفاجأة.

يعتبر جمال سنان من أهم وأبرز المنتجين في عالم الدراما في لبنان والعالم العربي. وهو قدّم على مدار سنوات طويلة عشرات الأعمال السينمائية والتلفزيونية التي حققت نجاحا لافتا.

وأخيرا مع انطلاق المنصات الرقمية دخل سنان هذا العالم وأنتج أعمالا نالت انتشارا واسعا ومنها ” عنبر٦” و “هروب” لمنصة شاهد كما أن أعماله تعرض على منصة ” نتفلكس” العالمية

.قبل أيام فازت شركة “إيغل فيلمز” بجائزة ” المسلسل المفضل” ضمن فعاليات مهرجان joy awards الذي أقيم في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية. وعن هذا الفوز يتحدث المنتج جمال سنان عن مشاعره لحظه إعتلائه خشبة المسرح لتسلم ” التروفيه” فقال :”أنا سعيد جدا بفوز مسلسلي ” كف دفوف” بجائزة “المسلسل المفضل” في هذا المهرجان الكبير الذي أقيم في موسم الرياض. Joy awards .ورغم أن العمل حقق نسبة مشاهدة كبيرة عندما عرض على شاشة mbc إلا أن فوزنا كان فيه عنصر المفاجأة وهذا ما تسبب بارباكي أثناء صعودي على خشبة المسرح لاستلام الجائزة .

وكان كل الحاضرين لا يعرفون هوية الفائز عن كل المجالات. ويتابع سنان قائلا ” أحب أن أهدي هذا الفوز إلى نجمة العمل الممثلة الكبيرة هدى حسين وكل فريق العمل. وهناك تعاونات جديدة متواصلة مع هدى حسين ومنها عمل يصور حاليا سيعرض في رمضان المقبل وأود أن أشكر الهيئة العامة للترفيه وإدارة محطة ام بي سي على هذا الحدث الكبير .

أما عن أعماله الدرامية الجديدة فأكد أن الشركة منشغلة في تصوير الجزء الثاني من مسلسل ” للموت” الذي تقوم ببطولته ماغي بو غصن، دانيلا رحمة، أحمد الأحمد، رندة كعدي، فادي أبي سمرا، باسم مغنية وغيرهم ويخرجه المتميز فيليب أسمر.

ويضيف ” أنا على يقين أن ” للموت٢” هو بمثابة عشر مسلسلات بسبب الحبكة الدرامية التي كتبتها نادين جابر. وعن سبب اكتفاء شركة ” إيغل فيلمز” بتصوير عمل درامي واحد في هذا الموسم فأوضح أن إنتاج الأعمال الدرامية لم يعد حكرا على شهر رمضان فقط، فبسبب وجود المنصات بتنا ننتج على مدار العام. وقد قدمنا في الأشهر الماضية أكثر من عمل عرضت على منصة ” شاهد” ومنها ” عنبر ٦” الذي قامت ببطولته مجموعة من النجمات العربيات ومنهن سلاف فواخرجي وآيتن عامر وغيرهما وقام بإخراجه علي العلي.

وهناك عمل آخر يعرض حاليا هو ” هروب” من بطولة شجون الهاحري وباسم مغنية ومجموعة من النجوم. وأشار سنان الى أن لديه مجموعة كبيرة من الأعمال الدرامية التي ستنفذ قريبا ومنها واحد من بطولة. دانيلا رحمة وغيرها.