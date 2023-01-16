جماهير "أسود الرافدين" تتوق للّقب.. مواجهة عراقيّة عمانيّة في النهائي الخليجي

حجز المنتخب العماني المقعد الثاني إلى جانب العراق، في المباراة النهائية لكأس الخليج 25 بعد فوزه نظيره البحريني حامل اللقب بنتيجة 1-0.

إذ تأهل العراق إلى المبارة النهائية بعد فوزه اليوم على قطر بهدف من دون رد.

فيما سجل المنتخب العماني هدف الفوز أمام البحرين في الدقيقة 83 من عمر المباراة بواسطة جميل اليحمدي.

مع الإشارة إلى أنّ جميع أهداف المباراة بين العراق وقطر سجلت في الشوط الأول.

في التفاصيل، تقدم العراق عن طريق ابراهيم بايش في الدقيقة 19. ثم عادل المنتخب القطري النتيجة بعد عشر دقائق تقريبًا عن طريق عمرو سوراغ.

بينما سجل العراق هدف الفوز الثاني في نهاية الشوط الأول عن طريق أيمن حسين.

كما استضاف ملعب البصرة الدولي الاثنين، مباراة نصف النهائي بين المنتخب العراقي – صاحب الأرض – ونظيره القطري ضمن دور نصف النهائي في كأس الخليج 25.

ونقلت المباراة الثانية بين البحرين وعمان إلى ملعب الميناء الاولمبي بدلاً من ملعب البصرة الدولي، بعد أن تأثرت أرضية الأخير خلال مباراة قطر والسعودية، نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت في البصرة مدة 24 ساعة متواصلة.

وتأهل العراق إلى نصف النهائي بعد تصدره المجموعة الأولى، بينما بلغت قطر هذا الدور بعد تعادل مع الإمارات في الدقائق الأخيرة من المباراة المثيرة التي جمعت بينهما ضمن المجموعة الثانية.

وفاز العراق في سبع مباريات في تاريخ المواجهات مع قطر، مقابل خسارة وثلاثة تعادلات.

وتتوق الجماهير العراقية لرؤية منتخب “أسود الرافدين” متوجاً باللقب الخليجي، بعد غياب دام منذ النسخة التاسعة التي أُقيمت عام 1988 في السعودية.

وهذه المرة الأولى التي يستضيف فيها العراق البطولة منذ استضافته النسخة الخامسة عام 1979.

وسجل منتخب عمان هدف المباراة الأول والوحيد في دقائق المباراة الأخيرة، ليتمكن من بلوغ النهائي.

وتصدر منتخب البحرين، حامل اللقب، المجموعة الثانية بسبع نقاط، بعد فوزين على الإمارات وقطر وتعادل أمام الكويت.