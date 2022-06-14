جماهير ريال مدريد تهاجم مودريتش.. ما السبب؟!

أثار لوكا مودريتش، لاعب وسط كرواتيا وريال مدريد الإسباني، غضب جماهير فريقه بسبب كيليان مبابي مهاجم فرنسا وباريس سان جيرمان.

وفاز المنتخب الكرواتي بقيادة مودريتش 1-0 على منتخب فرنسا، يوم الإثنين، ليجرده من لقب دوري الأمم الأوروبية، في لقاء شهد مشاركة كليان مبابي.

وأشارت صحيفة “ماركا” الإسبانية في تقرير لها إلى أن مودريتش نجم وسط الريال قام عقب المباراة بطلب قميص مبابي، ما أثار غضب جماهير الميرينجي.

وينبع غضب جمهور ريال مدريد من حقيقة أن مبابي رفض الانتقال للفريق في صيف العام الحالي، مفضلاً تجديد عقده مع باريس حتى 2025، بمقابل مالي ضخم مما حوله إلى عدو جمهور الريال.

برنامج “إل تشيرنجيتو” الإسباني وضع صورة مودريتش مع مبابي أثناء خروجهما من ملعب المباراة، ومودريتش يطلب القميص ليمنحه إليه مهاجم باريس.

وشدد البرنامج الإسباني الشهير على أن جمهور الريال غضب من مودريتش بحجة أنه لم يكن عليه أن يطلب قميص لاعب قال “لا” لريال مدريد.

يذكر أن مودريتش سجل هدف فوز كرواتيا على فرنسا بركلة جزاء في ملعب “دي فرانس” الذي شهد قبل أيام تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا الـ14 في تاريخه على حساب ليفربول الإنجليزي.