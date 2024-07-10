جمعية "سطوح بيروت" تكرّم مروان خوري

أقامت جمعية “سطوح بيروت” عشاءها السنوي في La Scene By Michel Fadel تخلله برنامج فني .

وكرّمت رئيسة الجمعية داليا داغر الفنان مروان خوري، الذي كانت له مشاركة غنائية كمساهمة منه في دعم الجمعية.

وشكرت داغر “الداعمين على لفتاتهم الإنسانية”، معتبرة أنهم “السند الدائم للحالات والعائلات التي ترعاها الجمعية”، مشيرة الى أن “اسماءهم جميعا باتت مدوّنة على أوراق “شجرة الحياة” المرسومة على جدران المكاتب الجديدة للجمعية في منطقة الأشرفية، تكريمًا لعطاءاتهم في ظلّ الأوضاع التي تفتقر إلى كلّ ما هو إنساني”.

وأكدت “الدور الوازن الذي تلعبه جمعية “سطوح بيروت” في المجتمع اللبناني من خلال مواكبتها واهتمامها الدائمين بالعائلات والحالات الخاصّة التي تتطلّب الرعاية والمساعدة”.