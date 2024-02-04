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جمع ثروته من ألعاب الموبايل.. ملياردير يشتري قصرا في لندن

منذ 19 دقيقة
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اشترى الملياردير الروسي المؤسس المشارك لشركة Playrix العملاقة للألعاب إيغور بوخمان، قصرا بقيمة 30.6 مليون دولار في لندن. بحسب ما ذكرت وكالة “بلومبرغ”.
ونقلت الوكالة عن مصادر لم تذكرها أن “الملياردر أنفق حوالي 25 مليون جنيه إسترليني (30.6 مليون دولار) على شراء قصر في حي كينسينغتون (منطقة النخبة في لندن) الصيف الماضي”.
وذكرت أن إيغور بوخمان اشترى عام 2019 منزلا إلى جانب ممتلكاته الجديدة ويخطط حاليا لإصلاح المنزلين.
وقام الشقيقان إيغور ودميتري بتأسيس شركة Playrix للألعاب بمدينة فولوغدا الروسية عام 2004، وحتى عام 2022 تحولت الشركة إلى أحد أكبر مطوري ألعاب الأجهزة المحمولة في العالم، وفي أكتوبر 2022 أعلنت الشركة إغلاق مكاتبها في روسيا.

    المصدر :
  • وكالات

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