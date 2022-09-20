جنازة الملكة إليزابيث تجتذب 28 مليون مشاهد في بريطانيا

قالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) (الثلاثاء 20-9-2022) إن 28 مليون بريطاني شاهدوا جنازة الملكة إليزابيث على شاشاتها في منازلهم، مما يجعلها واحدة من أكثر الأحداث مشاهدة منذ سنوات.

وأضافت بي.بي.سي أن غالبية المشاهدين في بريطانيا تابعوا الجنازة على القناة التي تمولها الدولة. وقالت إن 32.5 مليون شاهدوا تغطيتها في مرحلة ما، وإن عدد مشاهديها بلغ ذروته عند 22.4 مليون في الوقت الذي تم فيه نقل نعش الملكة في موكب من كنيسة وستمنستر عبر وسط لندن.

وقالت بي.بي.سي إن عدد مشاهديها كان الأكبر منذ حفل ختام أولمبياد لندن 2012 وكان مماثلا لعدد من تابعوا جنازة الأميرة ديانا في عام 1997.

وكانتوزيرة الثقافة البريطانية ميشيل دونيلان قد قالت في وقت سابق إن نحو 250 ألف شخص ألقوا نظرة الوداع على نعش الملكة إليزابيث في قاعة وستمنستر في لندن.

وأضافت لإذاعة تايمز “يقتربون من حاجز 250 ألفا. نحن نحسب فقط هذه الأرقام النهائية”. وأضافت أن الأرقام الكاملة ستصدر في الوقت المناسب.

وألقت الحشود نظرة الوداع على الملكة في قاعة وستمنستر، وهي أقدم جزء من مبنى البرلمان، بعد أن انتظرت لساعات طويلة في طابور طويل يتسلل عبر وسط لندن لأكثر من أربعة أيام.