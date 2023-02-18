جنون الكرة.. أرسنال ينتزع فوزاً ثميناً من أستون فيلا في الوقت بدل الضائع

أحرز أرسنال هدفين في الوقت بدل الضائع، لينتفض بشكل مذهل ويفوز 4-2 على أستون فيلا صاحب الأرض ويتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (السبت 182-2023).

وتعافى أرسنال من التأخر مرتين وتعادل 2-2 وبدا أنه سيخفق في تحقيق الفوز للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري.

لكن جورجينيو، المنضم من تشيلسي في فترة الانتقالات الشتوية، أطلق تسديدة قوية اصطدمت بإطار المرمى ثم في إميليانو مارتينيز حارس فيلا ودخلت المرمى.

وفي الهجمة الأخيرة تقدم الحارس مارتينيز لمحاولة التعويض في ركلة ركنية، لكن الكرة ارتدت بهجمة مرتدة سريعة، وسجل البديل جابرييل مارتينيلي الهدف الرابع ليضمن انتصار أرسنال.

وسجل أولي واتكنز وفيليب كوتينيو هدفي أستون فيلا، وتعادل أرسنال في المناسبتين عن طريق بوكايو ساكا وأولكسندر زينتشنكو.

وأصبح رصيد أرسنال 54 نقطة من 23 مباراة وبفارق ثلاث نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب الذي خاض العدد ذاته، بينما تجمد رصيد فيلا عند 28 نقطة في المركز 11 وخسر للمباراة الثالثة على التوالي.

وافتتح واتكنز التسجيل، وأحرز هدفه الرابع في أربع مباريات، بعد مرور خمس دقائق من البداية، ثم أدرك ساكا التعادل بتسديدة بقدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 16.

وأعاد كوتينيو تقدم فيلا بتسديدة قوية منخفضة في الدقيقة 31، لكن أرسنال عاد مرة أخرى وتعادل عن طريق زينتشنكو.

وأهدر الفريقان عدة فرص، منها فرصة لا تصدق من مارتن أوديجارد من مدى قريب، قبل أن يسجل الفريق الزائر في الوقت بدل الضائع.