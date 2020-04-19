جنون كرة القدم.. أفكار لـ”ملء” المدرجات الخالية بسبب كورونا

ما كان بعيداً عن خيال الجماهير الألمانية قبل أشهر قليلة بات بمثابة الخيار الوحيد، حيث إنه في حال استئناف منافسات الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) لهذا الموسم، ستقام المباريات بدون جماهير، وذلك على الأرجح حتى نهاية أغسطس المقبل، في ظل أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكان لاعبو فريقي بوروسيا مونشنغلادباخ وكولون قد مروا بالفعل بتجربة اللعب بدون جمهور، في مباراتهما التي أقيمت في أوائل مارس الماضي، وكان الوضع غريبا بالتأكيد بالنسبة للاعبين.

وقال ماركو روزه المدير الفني لمونشنغلادباخ عقب المباراة التي انتهت بالفوز على كولون 2 – 1 “بدون جماهير، لم تكن كرة القدم التي نتمناها”، كما قال الحكم دينيز أيتكين إنها “كانت مختلفة حقا، ومخيفة”.

وفي ظل السيناريو المرجح لاستئناف المنافسات بإقامة المباريات بدون جماهير، اتجه المشجعون وكذلك الأندية لبحث أفكار مبتكرة أملاً في تقليل حدة المشهد المحزن للمدرجات الخالية شيئا ما، وفيما يلي بعض الأفكار المبتكرة التي طرحت:

ولن يفتقد لاعبو مونشنغلادباخ وجوه مشجعيهم في المدرجات، حيث أطلق الجمهور مشروعا يتيح للمشجعين طباعة صور وجوههم على قصاصات من الورق المقوى لتثبيتها في المدرجات خلال المباريات، وقد أعلن المنظمون عن تلقي نحو ألف طلب.

ذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية أن مشجعي فريق كولون يعتزمون تثبيت اللافتات والأعلام والشعارات في مدرجات استاد “راين إنيرجي” ، وذلك بالتنسيق مع النادي.

تطبيق للهواتف المحمولة يهدف إلى إشعال أجواء المنافسة في الملعب شيئا ما رغم غياب الجمهور، حيث سيتيح لمستخدميه من المشجعين أزراراً مختلفة للهتافات أو التصفيق وذلك خلال مشاهدة المباريات عبر شاشات التلفاز، حيث إنه بالضغط على تلك الأزرار يجرى نقل الهتافات والتصفيق للاعبين عبر مكبرات الصوت في الاستاد.

وكلما زاد عدد المشجعين المشاركين في هتاف كان صوت الهتاف عاليا في الاستاد عبر مكبرات الصوت.

ولم يجر تحديد موعد جاهزية التطبيق لكن المطورين على تواصل مع عدد من الأندية، ولم يجر حتى الآن وضع خطة لاختبار تشغيل التطبيق.