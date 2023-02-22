جهاز آيفون "الإصدار الأول" بأكثر من 63 ألف دولار.. ما السر وراءه؟

لكن يخطر ببال سيدة أمريكية تدعى “كارين غرين” أن يبلغ سعر جهاز آيفون تمتلكه منذ حوالي 16 عاماً، أكثر من 63 ألف دولار، وفقا لما كشفه موقع NPR.

القصة بدأت عام 2007 عندما حصلت كارين على وظيفة جديدة واشترت الإصدار الأول من آيفون والذي تم الإعلان عنه في ذلك العام.

إلا أن كاثرين لم تستخدم هاتف آيفون أبدا، وبقي في صندوقه وتغليفه الأصلي طول تلك الأعوام، أي حوالي ستة عشر عاماً.

لم تكن كاثرين ترغب في استبدال هاتفها – غير الذكي – لكن بعد مرور سنوات أدركت إن جامعي التحف يمكن أن يدفعوا مقابلا جيدا لهاتفها.

ويبلغ حجم ذاكرة الهاتف ثمانية غيغا بايت، مقابل 512 لهواتف آيفون الجديدة.

وقدر هاتفها في البداية بسعر 5 آلاف دولار، لكن مزايدا عبر الانترنت دفع أكثر من 63 ألف دولار للحصول على الهاتف، ضاربا رقما قياسيا لأي هاتف آيفون تم بيعه حتى الآن.

ووصفت دار المزادات LCG Auctions ومقرها لويزيانا، والمتخصصة في مقتنيات الثقافة الشعبية، الهاتف بأنه “جاذب لهواة الجمع والمستثمرين على حد سواء”.

حققت أجهزة iPhone أخرى أداء جيدا في المزادات الأخيرة، حيث بيع واحد مقابل 35،414 دولارا في أغسطس الماضي وآخر 39،339 دولارا في أكتوبر.

لكن هذا الهاتف بالذات هو أول طراز أصلي “في حالة مقبولة” يتم طرحه للبيع بالمزاد منذ ذلك الحين.