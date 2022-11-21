جوائز الدورة التاسعة من ملتقى القاهرة السينمائي

أعلنت ليندا بلخيرية، مديرة ملتقى القاهرة السينمائي، أسماء المشاريع الفائزة في الدورة التاسعة، في حفل على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ44.

وجاءت جوائز الدورة التاسعة لملتقى القاهرة السينمائي كالآتي:

فيلم “الرجل الأخير”، يحصد جائزة “AH ميديا برودكشن”، وقيمتها 10 آلاف دولار.

فيلم “سرقة النار”، يحصد جائزة “بيست ميديا”، وقيمتها 10 آلاف دولار.

فيلم “طريق الجبل”، يحصد جائزة مهرجان البحر الأحمر السينمائي وقيمتها 10 آلاف دولار.

فيلم “أبي الفلاح”، يحصد جائزة كريتيف ميديا سولوشنز، وقيمتها 50 ألف دولار.

فيلم “الكلب في بيته أسد”، يحصد جائزة بنك مصر وقيمتها 10 آلاف دولار.

فيلم “البحث عن وودي”، يحصد جائزة سرد وقيمتها 5 آلاف دولار.

فيلم “عزيز هالة”، يحصد جائزة سرد وقيمتها 5 آلاف دولار، الإشراف على تطوير سيناريو مشروع فيلم روائي/ تسجيلي في مرحلة التطوير.

فيلم “بلا”، يحصد جائزة ترافلرز ميديا وقيمتها 10 آلاف دولار.

فيلم “في تلات أيام”، يحصد جائزتي لاجوني للإنتاج السينمائي وقيمتها 5 آلاف دولار، وشبكة راديو وتليفزيون العرب وقيمتها 10 آلاف دولار.

فيلم “إن شاء الله ولد”، يحصد جائزتي رايز ستوديوز وقيمتها 10 آلاف دولار، وأيضًا روايات وهي عبارة عن جلسات استشارية وإرشادية لصانعة الأفلام.

فيلم “مواسم جنات” يحصد جائزة ذا سيل وقيمتها 15 ألف دولار عن صناعة الإعلان التشويقي والمقدمة الإعلانية لمشروع في مرحلة ما بعد الإنتاج.

فيلم “هش”، يحصد جائزة سينرجي فيلمز وقيمتها 10 الآف دولار.

فيلم “ملكة القطن”، يحصد جائزة منحة توزيع وتسويق في العالم العربي من شركة ماد سولوشينر، وقدرها 50 ألف دولار.

فيلم “السراج والعتمة”، يحصد جائزة إضافية من شركة ماد سولوشينز عن التوزيع والتسويق في العالم العربي، وقيمتها 50 ألف دولار.

فيلم “يلا نلعب عسكرة”، يحصد جائزة مركز السينما العربية، وهي دعوة لمنتج (ة) عربي (ة) للمشاركة في ورشة روتردام لاب.

فيلمي “هش”، و”الكلب في بيته أسد”، يحصدان جائزة فيلم إندبندنت بالشراكة مع السفارة الأمريكية بالقاهرة، وهي إقامة افتراضية تتضمن استشارة وتطوير نصوص الأفلام، ويفوز بالجائزة مشروعان، إحداهما روائي والآخر وثائقي.