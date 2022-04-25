جوارديولا قبيل مواجهة “الريال”: تعلمنا من درس النهائي!

شدد بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، على أهمية مواجهة ريال مدريد، غدًا الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي: “من دواعي شرفنا التواجد هنا في نصف النهائي أمام فرق كبيرة مثل ريال مدريد وبرشلونة وبايرن وليفربول، فهذه الفرق وصلت هنا أكثر من مرة”.

وعن دور الجماهير في مباراة الغد، أشار مدرب مانشستر سيتي: “أنا على ثقة بأنهم سيأتون وسيدعموننا دون شروط، سيقدمون أفضل ما لديهم، ونأمل أن نقدم أفضل ما لدينا”.

وبالنظر إلى إقصاء السيتي لريال مدريد في عام 2020، قال: “كانت مباراتان متقاربتان، في العقد الأخير تواجدنا في النهائي ونصف النهائي ونجحنا في تخطي مرحلة المجموعات”.

واستكمل: “شعور جيد التواجد بين أفضل فرق أوروبا، نحاول أن نكون أنفسنا وتقديم مباراتين مميزتين والوصول إلى النهائي، نحترم ريال مدريد كثيرًا، ولكن نريد الوصول إلى النهائي”.

وأشار: “في المباراة الأولى أمام أتلتيكو مدريد، لعبنا على أن لا تستقبل شباكنا أهداف، وفي المباراة الثانية كان لا يمكن أن تسكن شباكنا أهداف، وعلينا الدفاع بصورة جيدة أمام ريال مدريد”.

وأردف مدرب مانشستر سيتي: “كريم بنزيما (نجم ريال مدريد) سجل العديد من الأهداف في مسيرته، هو لاعب رائع، لكن علينا الدفاع جيدًا وخلق فرص للتسجيل”.

وبالنظر إلى قدرة السيتي على الفوز بالمزيد من الألقاب في دوري الأبطال، إذا توج الفريق باللقب الأول، قال: “إذا كان يتوجب علينا المنافسة مع تاريخهم (ريال مدريد)، فليس لدينا أي فرصة”.

وزاد: “نريد أن ننافسهم ولدينا فرصة للتحسن، وسنحاول وسنعاني وسنتمسك ببعضنا البعض، وسنحاول الهجوم بأفضل صورة ممكنة، منذ عقد من الزمان لم نكن أبدًا في ذلك الدور، ولكن الوصول إلى النهائي يمثل درس جيد لنا”.

وأكد: “هناك شكوك حول ستونز ووالكر.. كايل لم يتدرب في آخر 10 أيام وجون منذ برايتون، سنرى موقفهم غدًا وسنتخذ القرار، أما جيسوس فلن يشارك كظهير أيمن، أعرف بأنها ستكون معركة جيدة مع فينيسيوس، ولكنه لن يشارك هناك”.

وأتم: “ريال مدريد تواجد في تلك المرحلة كثيرًا، العديد من الفرق الجيدة لا تتواجد هنا، وفي يوم من الأيام لن نتواجد هنا، الأمر يتطلب الكثير، طالبت اللاعبين بالاستمتاع، لا نعرف ما إذا كنا سنعود لهنا مرة أخرى”.