جوارديولا يحدّد موقفه من تدريب البرازيل!

تحدث بيب جوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي، عن القمة المرتقبة ضد ليفربول، الأحد المقبل، ضمن لقاءات الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي بشأن أهمية المباراة في صراع اللقب “لا أعرف، ستكون 3 نقاط غاية في الأهمية، لكن ما يزال هناك 7 مباريات أخرى مهمة”.

وأشاد بالريدز “أنا معجب بما يقومون به، هم فريق جيد للغاية وأستمتع كثيرًا بذلك التحدي معهم”.

وعن إشادة يورجن كلوب، مدرب ليفربول به، رد جوارديولا “أحب أن أكون المدرب الأفضل (في العالم) بكل تأكيد، لكني لست كذلك”.

وتطرق إلى المباراة مصرحا “في كل مرة نواجههم نتخذ دائمًا العديد من القرارات، هناك كثير من التفاصيل في الفريقين الجيدين للغاية”.

وتابع “نحاول اكتشاف نقاط الضعف لديهم وهي قليلة، واجهناهم كثيرًا وليس فقط في البريميرليج، ودائمًا ما تكون المباريات ضدهم مثيرة”.

وبشأن المقارنة بين تنافسه حاليا مع ليفربول ومواجهاته ضد ريال مدريد حين كان مدربا لبرشلونة، أوضح “جوزيه مورينيو مدرب مميز وكنا ننافسه في برشلونة”.

وعلق على ارتباط اسمه بتدريب البرازيل قائلا “لدي عقد مع مانشستر سيتي وأنا سعيد للغاية هنا، أنا أرحب بالبقاء للأبد هنا”.

واختتم “لا يوجد مكان أفضل من السيتي لتجديد عقدي معه لـ 10 سنوات، لكني لن أجدد عقدي لتلك المدة، لا أعرف من أين أتت تلك الأنباء (عن منتخب البرازيل)”.